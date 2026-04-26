Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Чете се за: 05:37 мин.
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Чете се за: 00:35 мин.

Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи майсторски клас в Национална музикална академия

Миглена Стойчева от Миглена Стойчева
Чете се за: 02:55 мин.
Заключителният концерт на майсторския клас ще бъде на 29 април в Централния военен клуб

Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи майсторски клас в Национална музикална академия. Певецът, признат от италианците за Рицар на Верди, се върна в родината си след успешни спектакли на операта "Роберто Деверо" в Болония, за да сподели огромния си професионален опит с младите си колети и да предаде натрупаните по време на своята кариера знания за красивото оперно пеене.

Само по себе си името на Владимир Стоянов е синоним на вдъхновение за младите певци. Той е образец на естетика и морал в оперното изкуство, към които се добавя и огромната му харизма на артист. Красотата на пеенето му е невероятна, за него сякаш няма тайни в професията на оперния певец.

Владимир Стоянов, баритон: "Няма тайни, има опит, голям опит, има неща, които съм ги пробвал на раменете и на гърба си и на тази база мога да преценя кой докъде е стигнал, от какво има нужда. Аз мога да преценя какво да му дам, а той дали ще го вземе това е вече друг въпрос."

Признава, че в три дни не би могъл да работи с всички желаещи и обяснява как е направил избора си на певци, с които да се занимава.

Владимир Стоянов, баритон: "Смисълът на майсторския клас е на тези хора, които имат най-много, да дадеш още нещичко, нали това е префекцията, да се опиташ да им дадеш една капчица отгоре, да сложиш черешка някаква на тортата."

Удоволствие е да го гледаш как показва с глас всяка фраза, която иска да промени у младите си колеги.

Владимир Стоянов, баритон: "Личният пример е много важен, защо пеенето е имитация в крайна сметка. Аз съм имитирал много певци, които са ми любими и продължавам да ги имитирам и от това не се срамувам, напротив. То е имитация до голяма степен. Вкус. Има хора, които ти харесват и искаш да пееш като тях. Аз например като малък казвах - искам да стана като тоя и го имитираш по своя си начин със своите си характеристики, но в това няма нищо лошо, напротив."

Какво е успял да постигне Владимир Стоянов с младите певци ще стане ясно на 29 април. Тогава е заключителният концерт на майсторския клас, който ще бъде в Централния военен клуб.

#майсторски клас #София #баритон #Владимир Стоянов

