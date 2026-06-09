Вицепремиерът Иво Христов се срещна със златния медалист от Международната олимпиада по философия Симеон Кърджиев

Вицепремиерът Иво Христов се срещна с носителя на златния медал от Международната олимпиада по философия Симеон Кърджиев. Двамата обсъдиха широк кръг теми от съвременната литература, политическата философия и културния диалог между поколенията.

„Изключително удоволствие е да Ви поздравя за престижното отличие. Имаме нужда от Вашите идеи, от Вашата енергия и от Вашия поглед към света“ - тези думи се обърна вицепремиерът към медалиста.

Заместник министър-председателят отбеляза, че успехът на Кърджиев е поредно доказателство, че България ражда блестящи умове, а хуманитарните науки трябва да заемат полагащото им се място в образованието.

От своя страна Симеон Кърджиев благодари за вниманието и сподели своите виждания за необходимостта от повече възможности за свободни дискусии и интелектуален обмен сред младите хора.

По време на срещата бе обсъдена идеята за създаване на пространство в София, което да се превърне в средище за обмен на мнения и дискусии по философски, исторически и културни теми, както и за разговори, посветени на изкуството и на обществените процеси. „Именно младите хора са тези, които могат да вдъхнат нов живот на обществените дебати и културния диалог“, изтъкна Иво Христов.

Вицепремиерът пожела на младия философ нови успехи и изрази увереност, че неговите постижения ще вдъхновят още млади българи да следват пътя на знанието и духовното развитие.