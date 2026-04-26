От ПП потвърдиха ангажимента си за издигане на обща президентска кандидатура с "Форум за демократично действие"

Националният съвет на „Продължаваме Промяната“ потвърди решението за издигане на обща президентска кандидатура. От партията дават мандат на Изпълнителния съвет да предложи кандидат, в рамките на предвидения номинационен процес. От формацията изтъкват, че ангажиментът е част от подписаното споразумение с гражданската инициатива "Форум за демократично действие".

Народните представители на ПП трябва да защитават предизборните законодателни приоритети на партията, да пристъпят по най-бърз и ефективен начин към избора на нов ВСС и широк антикризисен пакет от мерки за бизнеса и доходите в новия бюджет е записано още в решенията на днешното заседание на Националния съвет.