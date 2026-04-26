Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Нападателят на Тръмп: На 31, високообразован, действал сам

Джанан Дурал
Коул Алън успял да премине първия кръг от мерките за сигурност в хотела, тъй като бил гост там

Снимка: БТА
31-годишен американски гражданин, който е действал сам и е имал за цел да атакува Доналд Тръмп и членове на неговата администрация. Това сочат данните на разследването до момента. Според експерти, агентите от Сикрет сървис са си свършили работата перфектно и нито за момент животът на американския президент не е бил застрашен.

Доналд Тръмп за първи път присъства на вечерята на кореспондентите в Белия дом. Дългогодишната неприязън на американския президент срещу медиите беше в основата на неговия бойкот. Но събитията отредиха да остане едва 15 минути.

Изстрели, а след това паника. Още преди намиращите се в залата над 2300 журналисти, дипломати и членове на кабинета Тръмп да разберат какво се е случило, американският президент е евакуиран.

Алберто Симони, журналист от "Ла Стампа": "Чух един, два, три изстрела. Нахлуха агенти на Сикрет Сървис и изкрещяха да залегнем. Беше много драматично. Затвориха вратите и ни държаха вътре около 20-30 минути. Наоколо имаше много влиятелни хора - до мен беше министърът на финансите Скот Бесънт - беше пребледнял и трепереше. Изведоха всички членове на администрацията за броени минути."

Оказва се, че пред залата в елитния вашингтонски хотел има престрелка. Въоръжен с огнестрелно оръжие и няколко ножа мъж притичва покрай охраната и прави опит да нахлуе в балната зала.

Извършителят е 31-годишният Коул Томас Алън от Калифорния. Високообразован, преподавател и създател на компютърни игри. Публично се е обявявал против Доналд Тръмп, направил е и символично дарение за кампанията на Камала Харис. Успял да премине първия кръг от мерките за сигурност в хотела, тъй като бил гост там.

Том Бланч, правосъден министър на САЩ: "Това беше кошмарна нощ, която никой от нас няма скоро да забрави. Но най-важното е, че службите за сигурност си свършиха работата, Сикрет сървис ни опазиха, а нападателят беше неутрализиран секунди, след като наруши периметъра."

Алън ще бъде изправен пред съда утре. Предполага се, че е действал сам, а от разследването съобщават, че е признал, че мишена са били Доналд Тръмп и членове на администрацията.

СНИМКИ: БТА

Том Бланч, правосъден министър на САЩ: "Ще му бъдат повдигнати две обвинения - за нападение срещу федерален служител и за употреба на огнестрелно оръжие с престъпна цел."

"Само изключителните хора са мишена на толкова много атаки" каза Доналд Тръмп минути след като се върна в Белия дом.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Винаги е шокиращо, когато се случи нещо подобно, а на мен ми се случва от време на време, и шокът не се променя. Чух силен шум, но си помислих, че е паднал поднос - чувал съм го преди. Шумът беше силен и много далеч."

Отправи и призив за едиство.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Трябва да изгладим различията си. Имаме републиканци, демократи, независими, консерватори, либерали и прогресивни. Тези думи може би са взаимозаменяеми, а може би не са. Но всички в тази стая, толкова много хора - усещаше се огромно количество любов и обединение. Гледах и бях много впечатлен."

Подчерта и че атаката ясно показва защо се нуждае от Бална зала в Белия дом, в която да може безопасно да посреща гости.

