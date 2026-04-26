Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:42 мин.
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Чете се за: 01:17 мин.

Напрежение до краен предел в Славия: Венцеслав Стефанов тръгна към фен за физическа саморазправа, полицията се намеси

Чете се за: 02:15 мин.
Президентът на "белите“ влезе в словесна война с привърженици, стигна се до намеса на полицията и скандирания "Оставка“

напрежение краен предел славия венцеслав стефанов тръгна фен физическа саморазправа полицията намеси
Сериозно напрежение беляза атмосферата около стадион „Александър Шаламанов“ след равенството 1:1 между Славия и Ботев Враца в 31-ия кръг на Първа лига. В центъра на събитията се оказа президентът на "белите“ Венцеслав Стефанов, който влезе в остър конфликт с част от привържениците на клуба.

Инцидентът се разигра пред входа на Сектор "А“, където група фенове посрещнаха клубния бос със скандирания "Оставка“. Напрежението ескалира до степен, в която Стефанов се насочи към един от привържениците с намерение за физическа саморазправа, но бе своевременно спрян от органите на реда.

"Това не са слависти. Това са хора, които си мислят, че отборът се издържа с викане и обиди. Съжалявам ги, защото не знаят какво е да издържаш един клуб“, заяви видимо афектираният Стефанов.

Той подчерта, че ръководството на Славия работи в посока развитие на български футболисти и изтъкна приноса на клуба към националния отбор.

"В момента има шестима играчи в националния тим, излезли от нашата школа. Гордея се с това, което сме направили“, допълни президентът.

Стефанов не скри разочарованието си и от поведението на част от запалянковците, като направи паралел с други клубове.

"Има фенове, които помагат на отборите си в трудни моменти. Това е истинската подкрепа“, каза още той.

Случилото се извън терена допълни негативните емоции след изпуснатата победа, при която Славия допусна изравняване в самия край на мача, въпреки че игра дълго време с човек повече.

Обстановката около клуба остава напрегната, а реакцията на феновете показва задълбочаващо се напрежение между привърженици и ръководство в "Овча купел“.

Вижте случилото се пред стадион "Александър Шаламанов" във видеото!

