Украйна и светът почитат жертвите на аварията в Чернобил 40 години след трагедията

Чете се за: 04:10 мин.
Общият брой на жертвите остава неизвестен

Светът отбелязва 40 години от катастрофата в Атомната електроцентрала в Чернобил в Украйна, тогава в състава на Съветския съюз. Днес почитаме паметта на жертвите на най-тежката ядрена авария в историята и споделяме отговорността на живите. На 26 април 1986 година в резултат на експлозии в атмосферата са изхвърлени 190 тона радиоактивни вещества. Стотици хиляди са засегнати от радиацията. Предполага се, че над 115 000 души са починали от заболявания, причинени от облъчването. В днешния ден украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“.

В Славутич, на 120 километра северно от Киев, хора, облечени в бяло, почетоха паметта на жертвите на Чернобил. Градът е построен през 1986- та, за да приюти евакуираните след най-тежката ядрена авария.

Рафаел Гроси, генерален директор на МААЕ: „Не смятам Чернобил за история. Това е жива отговорност."

Свещи и цветя за жертвите на мемориала в Киев и спомени на оцелелите.

Микола Махлич, ликвидатор“ на аварията в Чернобил: "Аз съм ликвидатор от първите дни. Евакуирахме хора, а след това превозвахме цимент до реактора. Бяхме там от втори май."

Вячеслав, "ликвидатор" на аварията в Чернобил: "Бях повикан като войник на задължителна служба. Както е записано в досието ми — за ликвидиране на аварията. Вярвах, че защитавам земята си, народа си, родителите си. Докато бях там, се роди синът ми."

На 26 април 1986 г. в четвърти реактор на Чернобилската атомна електроцентрала избухват две експлозии.
Изхвърлената в атмосферата радиация е с еквивалента на най-малко 200 ядрени бомби, като тези пуснати над Хирошима и Нагасаки. В момента на аварията загиват двама души.

Около 600 служители и пожарникари са силно облъчени. 28 от тях умират до края на годината. В първите дни 8,5 милиона жители на Украйна, Беларус и Русия получават значителни дози радиация. Общият брой на жертвите остава неизвестен. Според Украинския институт за национална памет, над 600 000 души са участвали в операцията по почистване.

Около една десета от тях умират, а 165 хиляди остават инвалиди.

Основната версия за причината на катастрофата е комбинация от критични конструктивни дефекти на реактора и сериозни нарушения на правилата за безопасност по време на експеримент.

Възпоменателна служба днес се проведе и на гробището "Митинское" в Москва. Там се намира паметник, посветен на хората, дали живота си, докато са помагали за овладяването на последиците от аварията.

Два дни съветското ръководство мълчи за катастрофата. Едва на 29 април се разпространява съобщение, в което се признава, че е имало "известно изтичане на радиоактивни вещества“.

Михаил Горбачов се обръща към нацията чак на 14 – ти май.

Днес атомната електроцентрала в Чернобил е затворена, но все още е радиоактивна.

През февруари 2025 – та, Украйна съобщи, че руски дрон е ударил защитния саркофаг, пробивайки радиационната защита. Кремъл отрече руска намеса. Европейската банка за възстановяване и развитие изчисли, че за отстраняване на щетите ще са нужни най-малко 500 милиона евро. Без тях „необратимата корозия“ на конструкцията ще започне след четири години.

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
1
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
2
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
3
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат...
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
4
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"
5
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
6
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Европа

40 години след аварията в Чернобил: Най-голямата авария в историята на ядрената енергетика
40 години след аварията в Чернобил: Най-голямата авария в историята на ядрената енергетика
През 2025 г. във Виена са били организирани близо 7200 конференции През 2025 г. във Виена са били организирани близо 7200 конференции
Чете се за: 02:42 мин.
Най-малко 7 души загинаха в среднощни руски атаки срещу Украйна Най-малко 7 души загинаха в среднощни руски атаки срещу Украйна
Чете се за: 01:20 мин.
За аварията в Чернобил и оцеляването: Разказът на един от малкото оцелели "ликвидатори" За аварията в Чернобил и оцеляването: Разказът на един от малкото оцелели "ликвидатори"
Чете се за: 03:42 мин.
Представителството на ЕК отбеляза 21 години от подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС Представителството на ЕК отбеляза 21 години от подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС
Чете се за: 00:50 мин.
Руска атака срещу Украйна тази нощ взе най-малко 4 жертви Руска атака срещу Украйна тази нощ взе най-малко 4 жертви
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Пролетно почистване: Студенти се събраха, за да изнесат боклука...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Карнавално шествие: Любими герои от детските книги се разходиха в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
