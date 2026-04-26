Украйна и светът почитат жертвите на аварията в Чернобил 40 години след трагедията

Светът отбелязва 40 години от катастрофата в Атомната електроцентрала в Чернобил в Украйна, тогава в състава на Съветския съюз. Днес почитаме паметта на жертвите на най-тежката ядрена авария в историята и споделяме отговорността на живите. На 26 април 1986 година в резултат на експлозии в атмосферата са изхвърлени 190 тона радиоактивни вещества. Стотици хиляди са засегнати от радиацията. Предполага се, че над 115 000 души са починали от заболявания, причинени от облъчването. В днешния ден украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“.

В Славутич, на 120 километра северно от Киев, хора, облечени в бяло, почетоха паметта на жертвите на Чернобил. Градът е построен през 1986- та, за да приюти евакуираните след най-тежката ядрена авария.

Рафаел Гроси, генерален директор на МААЕ: „Не смятам Чернобил за история. Това е жива отговорност."

Свещи и цветя за жертвите на мемориала в Киев и спомени на оцелелите.

Микола Махлич, ликвидатор“ на аварията в Чернобил: "Аз съм ликвидатор от първите дни. Евакуирахме хора, а след това превозвахме цимент до реактора. Бяхме там от втори май." Вячеслав, "ликвидатор" на аварията в Чернобил: "Бях повикан като войник на задължителна служба. Както е записано в досието ми — за ликвидиране на аварията. Вярвах, че защитавам земята си, народа си, родителите си. Докато бях там, се роди синът ми."

На 26 април 1986 г. в четвърти реактор на Чернобилската атомна електроцентрала избухват две експлозии.

Изхвърлената в атмосферата радиация е с еквивалента на най-малко 200 ядрени бомби, като тези пуснати над Хирошима и Нагасаки. В момента на аварията загиват двама души.

Около 600 служители и пожарникари са силно облъчени. 28 от тях умират до края на годината. В първите дни 8,5 милиона жители на Украйна, Беларус и Русия получават значителни дози радиация. Общият брой на жертвите остава неизвестен. Според Украинския институт за национална памет, над 600 000 души са участвали в операцията по почистване.

Около една десета от тях умират, а 165 хиляди остават инвалиди.

Основната версия за причината на катастрофата е комбинация от критични конструктивни дефекти на реактора и сериозни нарушения на правилата за безопасност по време на експеримент.

Възпоменателна служба днес се проведе и на гробището "Митинское" в Москва. Там се намира паметник, посветен на хората, дали живота си, докато са помагали за овладяването на последиците от аварията.

Два дни съветското ръководство мълчи за катастрофата. Едва на 29 април се разпространява съобщение, в което се признава, че е имало "известно изтичане на радиоактивни вещества“.

Михаил Горбачов се обръща към нацията чак на 14 – ти май.

Днес атомната електроцентрала в Чернобил е затворена, но все още е радиоактивна.

През февруари 2025 – та, Украйна съобщи, че руски дрон е ударил защитния саркофаг, пробивайки радиационната защита. Кремъл отрече руска намеса. Европейската банка за възстановяване и развитие изчисли, че за отстраняване на щетите ще са нужни най-малко 500 милиона евро. Без тях „необратимата корозия“ на конструкцията ще започне след четири години.