Очакват ни температури до 28 градуса днес

Днес ще бъде слънчево, ще духа умерен, около и след обяд в Дунавската равнина, Добруджа и Лудогорието силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София – около 23 градуса.

През нощта вятърът ще бъде от североизток, в Източна България умерен и силен и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще са между 4 и 9 градуса.

Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне до умерен и в по-голямата част от страната ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса, малко по-високи в Югозападна България, на морския бряг – между 12 и 15 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

В планините ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, главно на Западните Родопи, но ще е без съществени валежи и ще духа слаб, по най-високите части умерен вятър от запад-северозапад.

Във вторник по-значителни увеличения на облачността ще има над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали дъжд. В сряда в западната половина от страната, вятърът ще се ориентира от север-северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух. Докато в Източна България ще се задържи от югоизток, умерен и временно силен, в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В петък облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от дъжд, а в планините над 1000 метра от сняг.