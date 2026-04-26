Николай Димитров: Левски няма да има по-добър шанс да стане шампион

Бившият футболист на Левски Николай Димитров гостува в предаването „Арена спорт“ по БНТ. Юношата на „сините“ коментира победата на Левски с 3:1 в дербито, която доближи „сините“ максимално близко до титлата.

„Като двубой отдавна не бях гледал толкова интересно дерби. За мача Левски-ЦСКА това е нещо много позитивно. Направи ми впечатление съставът на ЦСКА, беше доста променен, но според мен Христо Янев има аргументи. Левски показа характер и успя да обърне след една нелепа грешка. На Светльо (Вуцов) му е силна черта да играе с крака, но винаги има риск. В едно дерби, ако успееш да изравни до полувремето, е позитивен резултат, а Левски дори успя да обърне“, коментира Димитров.

Той сподели и мнението си за работата на Хулио Веласкес.

„Веласкес има концепция и идеи и не обръща внимание какво се говори. Всички левскари трябва да сме доволни от това, което се вижда. Вижда се, че имаше лека тежест в него, че не може да вземе двубой срещу пряк конкурент, но тази статистика рано или късно се обръща“, каза Димитров.

Бившият национал сподели и мнението за евентуалното спечелване на титлата още в следващия кръг у дома срещу ЦСКА 1948.

„Надявам се да се случи, стадионът ще е пълен, няма по-добър шанс Левски да се поздрави с титлата от този в следващия кръг. Играл съм срещу Александър Александров (треньора на ЦСКА 1948), те се представят добре, но се надявам точно в следващия кръг да не се представят на ниво“, заяви бившият футболист.

Димитров коментира и спада в представянето на Лудогорец този сезон.

„Когато 14 години си на върха идва момент, в който нещата се обръщат, няма как да държат това ниво безкрай. В същото време на Левски най-силният коз беше постоянството тази година“, категоричен е Димитров.

Димитров защити треньора на ЦСКА за променения състав, който пусна в дербито.

„Трябва да се дава и шанс на български играчи, в състава на ЦСКА трябва да има 22 играчи, които да са готови да играят във всеки момент. Когато видях състава всички имена са познати на футболната общественост, според мен играчите не успяха да се справят с напрежението, може би е нормално като излезеш с 10 нови играчи. Но, както казах, Ицо Янев има аргументи“, категоричен е Димитров.

Той коментира и новите покрай Левски от последните дни – новия собственик и проекта за нов стадион.

„Левскарите получиха два хубави подаръка. На всички е ясно, че новият стадион го очакваме с нетърпение. Сираков и Боримиров се справиха чудесно със спасяването на Левски, те си знаят какво им е коствало. Намериха правилното продължение, на всички беше ясно че Левски не може да продължава така до безкрай. Няма да се изливат реки от пари, което е позитивно. Това беше бич на българския футбол. На макет изглежда едно, нека видим как изглежда на живо като дойде моментът. Само с присъствието си Наско Сираков помага на клуба. Много е дал като футболист, като директор, а сега и като собственик. Новият собственик Атанас Бостанджиев ми изглежда доста умерен човек. И левскар, което е най-важното. Сигурен съм, че има ясна идея с какво се захваща. Никой не е очаквал в началото на сезона, че Левски ще стане шампион“, завърши Николай Димитров.

Цялото интервю с Николай Димитров вижте във видеото!