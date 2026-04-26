Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност

Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност. Това заяви с студиото на „Денят започва с Георги Любенов“ заместник председателят на БСП Атанас Мерджанов. По думите му партията е претърпяла „съкрушителна загуба“ на последните избори, като за първи път от повече от три десетилетия остава извън Народното събрание.

Атанас Мерджанов, зам. - председател на БСП: „Да, вчера имахме сериозно заседание на Националния съвет. Отговорността, още в самото начало, беше поета от председателя на Националния съвет - господин Зарков. Заради това той поиска довери от членовете на пленума. Имаше много задълбочена дискусия, доста критични изказвания. Но искам да подчертая, че изказванията преди всичко бяха загрижени, добронамерени и разбира се, според мен беше направена една правдива оценка на ситуацията, в която се намира в момента БСП. Да, съкрушителна загуба, най-тежката загуба. Резултат, който ни изкара звън парламента за първи път, това се случи на БСП за последните 35-36 години, след промените, политическите. БСП единствената бивша комунистическа партия, която до този момент успешно участваше и в управление, и в парламентарното движение, най общо казано. Може би този резултат е логичен. Ние не можахме да счупим политическата логика.“

Той отбеляза, че на заседание на Националния съвет е направена „обективна и критична оценка“ на ситуацията, като отговорността е била поета от ръководството, включително от председателя Крум Зарков. Според Мерджанов част от причините за слабия резултат са свързани с участието на БСП в последното управление и коалицията с политически опоненти.

Атанас Мерджанов, зам. - председател на БСП: „Не беше направена правилна оценка на политическата ситуация. Още повече, че ние влязохме в коалиция с довчерашни наши политически опоненти, конкуренти, с които ние сме водили непримирима битка. Как можеш да убедиш хората, които гласуват за теб, че ти ще постигнеш някакви качествени резултати? И това доведе до логичния резултат.“

Заместник-председателят на БСП подчерта, че възстановяването на партията ще изисква време и сериозна работа „на терен“, както и активен диалог с други леви формации, синдикати и граждански организации. В навечерието на Денят на труда - 1-ви май Мерджанов призова за обединение в лявото пространство:

Атанас Мерджанов, зам. - председател на БСП: „Длъжни сме да проявим инициатива и да потърсим всички леви организации, които се борят за леви политики, за лявото представителство. Но искаме да се обърнем към синдикатите, към всички граждански леви организации, без претенции за фаворизиране на лявото пространство. Ние сме длъжни да се опознаем, да говорим, да спорим за политики и разбира се критично да следим това, което се случва в Централното управление и централната власт.“

По отношение на заявките на „Възраждане“ да представлява левите избиратели, Мерджанов заяви, че това не е изненадващо на фона на отсъствието на традиционна лява партия в парламента.

Атанас Мерджанов, зам. - председател на БСП: „Няма как да бъдем изненадани, защото самия факт, че няма ляво представителство в сегашния български парламент е голяма опасност. Ние предупреждавахме и по време на предизборната кампания и доста преди това. Но реалностите вече са други. Вижте, тази претенция за защита на левия избирател не идва само от Възраждане.“

Относно отношенията с президента Румен Радев, Мерджанов отбеляза, че БСП се отнася с уважение към институцията, но тепърва предстои да стане ясно какви политики ще бъдат следвани.

Атанас Мерджанов, зам. - председател на БСП: „Това е победилата политическа сила. Ние се отнасяме с уважение и респект. Но те първа предстои да видим какви ще бъдат политиките.“

Вижте целия разговор във видеото


ТОП 24

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
1
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
3
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
4
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат...
Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на прозрачността, на правовата държава и отговорността
5
Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на...
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа
6
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Политика

След изборите: Последен ден за разчистване на агитационни материали
След изборите: Последен ден за разчистване на агитационни материали
Около 80% от даренията за политическите партии за вота са под размера на минималната заплата Около 80% от даренията за политическите партии за вота са под размера на минималната заплата
Чете се за: 03:35 мин.
Какъв е профилът на новоизбраните депутати? Какъв е профилът на новоизбраните депутати?
Чете се за: 05:45 мин.
Румен Миланов, "Прогресивна Бълария": България е в Европа и НАТО Румен Миланов, "Прогресивна Бълария": България е в Европа и НАТО
Чете се за: 04:15 мин.
Божидар Божанов: Искаме коалиционно споразумение да уреди работата на общата парламентарна група Божидар Божанов: Искаме коалиционно споразумение да уреди работата на общата парламентарна група
Чете се за: 03:55 мин.
Радостин Василев, МЕЧ: Хората в прокуратурата трябва да бъдат разтърсени с шокова терапия Радостин Василев, МЕЧ: Хората в прокуратурата трябва да бъдат разтърсени с шокова терапия
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Опит за покушение на президента Доналд Тръмп
Опит за покушение на президента Доналд Тръмп
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Евакуираха президента на САЩ: Стрелба по време на вечеря за кореспонденти в Белия дом Евакуираха президента на САЩ: Стрелба по време на вечеря за кореспонденти в Белия дом
Чете се за: 01:25 мин.
По света
40 години след аварията в Чернобил: Най-голямата авария в историята на адрената енергетика 40 години след аварията в Чернобил: Най-голямата авария в историята на адрената енергетика
Чете се за: 00:45 мин.
По света
След изборите: Последен ден за разчистване на агитационни материали
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Представителството на ЕК отбеляза 21 години от подписването на...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
