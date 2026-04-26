40 години след аварията в Чернобил: Най-голямата авария в историята на ядрената енергетика

Навършват се 40 години от аварията в атомната електроцентрала в Чернобил.

На този ден през 1986 г. четвъртият ядрен реактор експлодира и се стопи по време на тест за безопасност. 213 души са приети в болница минути след тежкия инцидент, а 31 умират веднага. Общият брой на жертвите остава неизвестен.

Най-тежкият инцидент в историята на световната ядрена енергетика променя съдбите на милиони. И до днес се спекулира за причината за аварията. Основната версия е комбинация от неправилни действия на персонала, технологичен дефект и неадекватни решения на властта след това.



