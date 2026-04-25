От днес започва пожароопасният сезон у нас. От Гоце Делчев, служебният министър на земеделието Иван Христанов

благодари за работата на пожарникарите, горските, военните и доброволците, участвали в потушаването на големите пожари миналата година. Той заяви още, че държавата трябва да инвестира в осигуряването на достатъчно техника и в системата за ранно оповестяване на горски пожари.

инж. Николай Василев, зам.- министър на земеделието и храните: "По примера на други наши партньори от НАТО е редно да помислим занапред да въведем минимален период от време, в който да се атакува пожара."

Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "За съжаление с постоянното ротиране на правителства никой не съумя да проведе обществени поръчки и да купи необходимия брой коли, с които да оборудва колегите от РДГ и ДГС."