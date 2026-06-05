Мнимият магистрат, обвинен в измами, остава в ареста

Районният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, на съдебния заседател Пламен Делев, който е обвинен в извършването на измами.

Той достигал до жертвите си, комуникирайки с тях по интернет. В социалните мрежи представял себе си като значима и ерудирана личност. Казвал, че е специализирал в международни университети и е експерт в банковото дело. Представял се и като магистрат – съдия в Окръжния съд в Бургас.

Обвиняемият успявал да спечели доверието на хората, които постепенно започвали да му предоставят чувствителна информация за себе си, включително и лични данни. След получаването им той започвал да иска от пострадалите да теглят кредити, първоначално за по-малки суми. Тъй като бил вещ в банковото дело, обяснявал на пострадалите, че няма да е необходимо да връщат парите.

Към настоящия момент са установени 10 пострадали лица, а общата сума от измамите възлиза на около 150 000 евро. Само една от пострадалите е изтеглила 21 кредита на обща стойност 50 000 евро.

Пострадалите лица са от цялата страна.