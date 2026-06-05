БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И.ф. главен прокурор подписа искане за екстрадицията на...
Чете се за: 01:32 мин.
Аларма на МКС: НАСА нареди евакуационна готовност заради...
Чете се за: 01:12 мин.
"Кръстена от Ванга" измами възрастна жена в...
Чете се за: 01:25 мин.
Марихуана за 4 милиона евро задържаха на "Дунав...
Чете се за: 00:52 мин.
МВР има данни накъде се придвижва Олег Невзоров
Чете се за: 04:05 мин.
Премиерът Радев: Процедурата по свръхдефицит е оценка за...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мнимият магистрат, обвинен в измами, остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
мнимият магистрат обвинен измами остава ареста
Слушай новината

Районният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, на съдебния заседател Пламен Делев, който е обвинен в извършването на измами.

Той достигал до жертвите си, комуникирайки с тях по интернет. В социалните мрежи представял себе си като значима и ерудирана личност. Казвал, че е специализирал в международни университети и е експерт в банковото дело. Представял се и като магистрат – съдия в Окръжния съд в Бургас.

Обвиняемият успявал да спечели доверието на хората, които постепенно започвали да му предоставят чувствителна информация за себе си, включително и лични данни. След получаването им той започвал да иска от пострадалите да теглят кредити, първоначално за по-малки суми. Тъй като бил вещ в банковото дело, обяснявал на пострадалите, че няма да е необходимо да връщат парите.

Към настоящия момент са установени 10 пострадали лица, а общата сума от измамите възлиза на около 150 000 евро. Само една от пострадалите е изтеглила 21 кредита на обща стойност 50 000 евро.

Пострадалите лица са от цялата страна.

#Районен съд - Бургас #Бургас #магистрат #кредити #измама

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в Баба Алино
3
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата...
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред депутатите по казуса с незаконния град
4
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред...
Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде предаден на българските власти
5
Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде...
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол
6
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Регионални

Село Тича след пороя: Хората останаха без покъщнина, бременна жена е с усложнения
Село Тича след пороя: Хората останаха без покъщнина, бременна жена е с усложнения
"Кръстена от Ванга" измами възрастна жена в Монтана "Кръстена от Ванга" измами възрастна жена в Монтана
Чете се за: 01:25 мин.
Измамиха възрастен мъж на улица в Сливен с хиляди евро и долари Измамиха възрастен мъж на улица в Сливен с хиляди евро и долари
Чете се за: 01:25 мин.
Разследват организирана група за данъчни престъпления и незаконна търговия с фреон Разследват организирана група за данъчни престъпления и незаконна търговия с фреон
Чете се за: 01:35 мин.
Митничари задържаха контрабадни златни накити за над 100 000 евро Митничари задържаха контрабадни златни накити за над 100 000 евро
Чете се за: 02:10 мин.
Марихуана за 4 милиона евро задържаха на "Дунав мост" Марихуана за 4 милиона евро задържаха на "Дунав мост"
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

И.ф. главен прокурор подписа искане за екстрадицията на Стоян Мавродиев
И.ф. главен прокурор подписа искане за екстрадицията на Стоян...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
МВР има данни накъде се придвижва Олег Невзоров МВР има данни накъде се придвижва Олег Невзоров
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Аларма на МКС: НАСА нареди евакуационна готовност заради теч на въздух Аларма на МКС: НАСА нареди евакуационна готовност заради теч на въздух
Чете се за: 01:12 мин.
Още
"Кръстена от Ванга" измами възрастна жена в Монтана "Кръстена от Ванга" измами възрастна жена в Монтана
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Село Тича след пороя: Хората останаха без покъщнина, бременна жена...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Близки и приятели изпратиха Любен Дилов-син
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Марихуана за 4 милиона евро задържаха на "Дунав мост"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Лингорски: Реформи и инвестиции са ключът към по-нисък дефицит
Чете се за: 01:25 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ