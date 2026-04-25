Слънчева, но ветровита неделя

Валежи и гръмотевична дейност ще има в средата на новата седмица, но преди това, в близките дни - в по-голямата част от страната ще бъде слънчево.

Утре ще бъде още по-топло, в сравнение с днес. Минималните температури ще бъдат 4° и 9°, в София - около 4°, на места в Северна България и по Черноморието - до 10-11°, а максималните - между 23° и 28°, в София - около 23°, на морския бряг - между 20° и 25°. Ще бъде слънчево, но ветровито, повече във вечерните часове и през нощта срещу понеделник.

Слънчево, но ветровито ще бъде утре и по Черноморито, с умерен северозападен, а вечерта по северното крайбрежие - и силен североизточен вятър. Вълнението на морето ще остане слабо.

В планините ще духа умерен и силен северозападен вятър. Ще бъде слънчево с максимални температури в курортите от 10° до 15°.

И към времето в Европа.

Валежи ще има утре само в североизточните части от континента. В по-голямата част от Европа за пореден ден ще бъде слънчево. Повече облаци и превалявания ще има в Испания, както и в южните части от Франция.

Временни увеличения на облачността ще има и на Балканите, но валежи не се очакват.

У нас, в понеделник ще се задържи слънчево, но температурите ще се понижат, по-съществено дневните.

И във вторник ще преобладава слънчево време, с изолирани превалявания в Западна България и в планинските райони. Следно временно повишение, в сряда температурите отново ще тръгнат надолу, а валежи ще има на много места в цялата страна.

Ще вали и в четвъртък. Ще бъде и много ветровито, с максимални температури по-ниски от обичайните за края на месец април.