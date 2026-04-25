Проф. Пламен Киров: Сарафов не може отново да заеме поста на и.д. главен прокурор

Борислав Сарафов не може да се върне на поста главен прокурор след изтичане на временното му изпълняване на функциите. Това заяви конституционалистът проф. Пламен Киров в „Говори сега“. Той подчерта, че законовите ограничения не позволяват едно и също лице да заема позицията за неопределено време.

По думите му случаят със Сарафов вече е приключен от правна гледна точка.

„Приключи случаят, оставката е факт вече. Имаме ново временно изпълняваща длъжност за 6 месеца. Може би след изтичане на тези 6 месеца ще има друг временно изпълняващ и така“, заяви проф. Киров.

„Едно и също лице не може повече от 6 месеца да бъде“, посочи той.

Киров коментира и ролята на институциите в процеса, като посочи, че правосъдният министър е действал в рамките на политическия си мандат, но без да може да влияе извън закона.

„Той водеше една политическа борба срещу Сарафов… но все пак той е юрист, няма да си позволи действия, които са извън правото“, допълни той.

Според него изборът на нов главен прокурор и попълването на Висшия съдебен съвет ще бъдат обект на сложни политически договорки. По думите му процесът в съдебната власт неизбежно ще бъде свързан с политически интереси.

„Всичко ще се превърне в разменна монета, защото никога партия няма 160 народни представители, за да може да контролира изменения в Конституцията“, заяви проф. Киров.

Прогнозира, че реалните промени в съдебната система ще се забавят заради първоначалните политически приоритети на новия парламент.

