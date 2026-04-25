За аварията в Чернобил и оцеляването: Разказът на един от малкото оцелели "ликвидатори"

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Чете се за: 03:42 мин.
Петро Хурин е на 76, един от петима оцелели от изпратени 40 души от неговото предприятие

В навечерието на 40-та годишнина от трагедията в Чернобил - разказва един от оцелелите "ликвидатори".

Петро Хурин е на 76. Живее със съпругата си Олха в село в Черкаска област в Украйна. Той е един от стотиците хиляди "ликвидатори", изпратени да почистят след експлозията в реактор № 4 на атомната електроцентрала в Чернобил, на 26 април 1986 г.

Петро Хурин, оцелял "ликвидатор" от аварията в Чернобил: "Имаше огромни купчини бетон. Стояхме и товарехме близо до тях. Работех с двукубиков багер. Превозните средства светеха. Багерът също, защото беше натрупал толкова много радиация."

Радиоактивният облак силно замърсява Украйна, Беларус и Русия, преди да се разпространи из Европа. Първото предупреждение идва от Швеция. Държавната информационна агенция на Съветския съюз - ТАСС, съобщава за инцидента цели два дни по-късно - на 28 април. Лидерът Михаил Горбачов се обръща по телевизията към нацията едва на 14 май.

31 работници и пожарникари са починали непосредствено след взрива, предимно от остра лъчева болест. Хиляди други умират от радиационно-свързани заболявания като рак. Общият брой на смъртните случаи и дългосрочните последици за здравето остават предмет на оживен дебат.

Петро Хурин, оцелял "ликвидатор" от аварията в Чернобил: "Прахът беше ужасен. Работеше се половин час с респиратор и накрая изглеждаше кафяв като лук, защото се отделя йод."

След четири дни работа по 12 часа Хурин започнал да изпитва главоболие, болка в гърдите, кървене и метален вкус в гърлото. Спасява се благодарение на лекарите.

Петро Хурин, оцелял "ликвидатор" от аварията в Чернобил: "Заведоха ме в поликлиниката и ми направиха кръвен тест. Убодоха всичките ми пръсти и излезе бледа течност, но нямаше кръв. И тогава лекарите произнесоха присъдата си - трябваше незабавно да бъда изведен от зоната на Чернобил."

Възрастният мъж се лекува седем месеца. От 40-те души, изпратени от предприятието му, днес са живи само петима.

Петро Хурин, оцелял "ликвидатор" от аварията в Чернобил: "Първите , които реагираха на бедствието в Чернобил тихо умират. Малцина останаха."

Хурин остава със здравословни проблеми. Написва песен за 40-тата годишнина от аварията

Още една трагедия белязва живота на възрастния украинец. Неговият внук е загинал във войната с Русия. Убит е преди три години, когато бил на 26.

Петро Хурин, оцелял "ликвидатор" от аварията в Чернобил: "Постоянно мислим за Андрий. Той имаше всичко в Гърция, но дойде да защитава Украйна."

По стандартите на своите сънародници Хурин е живял дълъг живот Сега се бори за специална пенсия за инвалидност заради ядрената катастрофа. Според Световната здравна организация средната продължителност на живота на мъжете в Украйна е била 66 години през 2021-ва като е намаляла по време на COVID.

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
