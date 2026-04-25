Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби

Левски направи огромна крачка към шампионската титла, след като постигна впечатляващ обрат с 3:1 срещу ЦСКА в пореден епизод от Вечното дерби, игран на Националния стадион "Васил Левски“. Успехът изкачи „сините“ на върха със 73 точки и при победа в следващия кръг тимът може математически да си гарантира титлата.

Интересен щрих бе присъствието във ВИП ложите на бизнесменът Атанас Бостанджиев, който в рамките на вчерашния ден бе обявен за новият мажоритарен собственик на Левски.

Началото на срещата на Националния стадион "Васил Левски“ бе сравнително спокойно, като в първите минути двата отбора действаха предпазливо и не създадоха сериозни опасности пред двете врати.

Първата по-интересна ситуация дойде в 10-ата минута, когато Адриан Лапеня успя да изпревари Кристиан Димитров и засече с глава центриране от свободен удар отляво, но топката премина встрани от вратата.

Само минута по-късно обаче ЦСКА се възползва от груба грешка в състава на Левски и откри резултата. Кристиан Макун върна топката от тъчлинията назад към вратаря Светослав Вуцов, който не успя да я овладее и под напрежението на Йоанис Питас тя попадна в мрежата за 1:0 в полза на "червените“.

В 19-ата минута Радослав Кирилов комбинира с Евертон Бала, който навлезе в наказателното поле отдясно и опита удар, но изстрелът му бе крайно неточен и не затрудни вратаря на ЦСКА.

Две минути по-късно "сините“ стигнаха до нова възможност след статично положение. Евертон Бала центрира от свободен удар отдясно, а Кристиан Димитров успя да отклони топката, но тя премина покрай далечната греда.

В 28-ата минута "червените“ организираха бърза контраатака, завършила с удар от дистанция на Алехандро Пиедраита, който обаче не намери целта.

Малко по-късно "сините“ отговориха с добра възможност. В 31-ата минута Радослав Кирилов напредна отдясно, навлезе в наказателното поле и отправи коварен удар в близкия ъгъл, но Димитър Евтимов реагира отлично и изби в корнер..

В 38-ата минута Кристиан Макун стреля мощно пред наказателното поле, но Димитър Евтимов се намеси блестящо и запази преднината на ЦСКА.

Натискът на Левски в тези минути даде резултат в 41-ата минута, когато "сините“ стигнаха до изравняване. Кристиан Макун намери с прецизен извеждащ пас Евертон Бала в наказателното поле. Бразилецът първоначално опита подаване, но Адриан Лапеня не успя да изчисти и на практика подари топката обратно на атакуващия футболист. Последва удар от близка дистанция на Бала, който не остави шанс на Димитър Евтимов и направи резултата 1:1.

В добавеното време на първата част Левски стигна до пълен обрат. Око-Флекс получи топката по левия фланг, навлезе в наказателното поле и подаде към Акрам Бурас. Първоначално ударът на алжирския халф бе блокиран от Исак Соле, но топката остана в него и с последващ техничен изстрел в левия горен ъгъл той не остави никакви шансове на Димитър Евтимов за 2:1.

В началото на втората част Левски отново бе по-активният отбор и бързо стигна до опасна ситуация. В 50-ата минута Радослав Кирилов се пребори за топката с Андрей Йорданов в наказателното поле и се озова очи в очи с Димитър Евтимов, но не успя да отправи достатъчно прецизен удар и вратарят на ЦСКА изби с крак.

В 61-ата минута Левски пропусна златна възможност да увеличи аванса си. Майкон получи топката отдясно в наказателното поле и с успореден пас намери Око-Флекс, който от непосредствена близост не успя да уцели опразнената врата.

Малко след това "червените“ отговориха чрез Илиан Илиев, който проби по десния фланг и стреля в близкия ъгъл, но топката премина покрай вратата.

В 80-ата минута Левски нанесе решителен удар. Евертон Бала поведе бърза контраатака и демонстрира отличен поглед върху играта, извеждайки с прецизен пас Мазир Сула по десния фланг. Французинът навлезе в наказателното поле и отправи удар към далечния ъгъл, като след рикошет топката се озова в мрежата на ЦСКА за 1:3.

С победата Левски направи решителна крачка към титлата и вече гледа към следващия кръг, в който може официално да триумфира. От своя страна ЦСКА ще насочи вниманието си към турнира за Купата на България и предстоящия реванш срещу Лудогорец, докато в първенството остава в битката за четвъртото място с актив от 56 точки.