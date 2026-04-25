Избори в Палестина: Днес гласуват за местна власт

Палестинците гласуват днес за местна власт. Вотът е организиран в окупирания Западен бряг, както и в части на Ивицата Газа.

Това ще са първите избори от началото на войната през октомври 2023 г.

По данни на местните власти в окупирания Западен бряг право на глас имат около милион и половина души, а в Газа - близо 70 000.

Изборите се провеждат на фона на спорен нов закон, прокаран от президента Махмуд Абас, според който кандидатите трябва да подкрепят програмата на Организацията за освобождение на Палестина, както и на фона на продължаващата израелска окупация в Газа.