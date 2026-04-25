БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Руска атака срещу Украйна тази нощ взе най-малко 4 жертви

Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Най-малко четирима загинали и над 30 ранени след поредните руски атаки срещу Украйна. Най-сериозно засегнат е Днипро. За експлозии се съобщава в Харков и Киев.

Голяма част от жителите на столицата прекараха нощта в бомбоубежища и в метрото.

Според украинския генерален щаб Русия е изстреляла 47 ракети и 619 дрона. От руското Министерство на отбраната съобщиха, че са прехванати над 120 дрона. Нанесени са материални щети.

При среднощната атака срещу Украйна фрагмент от руски дрон е паднал в района на румънския град Галац. Според местни медии са нанесени материални щети, газоподаването в района е спряно.

#в Украйна #размяна на удари #войната

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Започва поетапно спиране на отоплението в София
Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Испанските власти прекратиха разследването за смъртта на Диого Жота
Водещи новини

След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ