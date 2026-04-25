Микяй Наим ще спори за бронз на европейското по борба

Българското участие днес на европейското първенство по борба в Тирана (Албания) започна с победа. Микяй Наим спечели своя репешаж в категория до 70 кг и довечера ще спори за бронзовото отличие. Българинът се наложи над Патрик Олензин (Полша) със 7:3 точки. Тази вечер за бронз ще спори и Ахмед Магамаев в категория до 97 кг. Той ще излезе срещу молдовеца Раду Лефтер.

Загуба на старта в тежка категория записа Ален Хубулов.



Финалите може да следите на живо по БНТ 3.

Подробности вижте е репортажа на Моника Симеонова!