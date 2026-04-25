БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ще имали нов тур преговори между САЩ и Иран?

Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Иранският първи дипломат Абас Арагчи пристигна в Пакистан, който е основният посредник в диалога. За пакистанската столица пътуват и американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Според президента Доналд Тръмп Иран е направил предложение, но детайлите не са известни.

Иранският първи дипломат Абас Арагчи пристигна в Исламабад късно снощи. Програмата му обаче не включва срещи с американски представители, твърди официален Техеран. По време на посещението си министърът на външните работи на Иран ще се срещне с висшето ръководство на Пакистан, с което ще бъде обсъдена настоящата ситуация в региона, както и текущите усилия за постигане на мир и стабилност. Арагчи вече се видя с главнокомандващия на пакистанските въоръжени сили фелдмаршал Асим Монир.

Снимки: БГНЕС

В САЩ определено има напредък в разговорите през последните дни, каза говорителят на Белия дом Карълайн Левит.

„Президентът реши да изпрати специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Исламабад. Иранците искат да говорят, да говорят лично. И както много пъти съм казвала, президентът винаги е готов да даде шанс на дипломацията“, заяви тя.

Ако разговорите са успешни, готовност да замина за Исламабад има и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. А по думите на военния министър на САЩ Пийт Хексет Техеран все още има възможност да сключи добра сделка.

Според анализатори шансовете за проби в разговорите и този път са малки. Ормузкият проток остава темата, която очертава основна разломна линия. Вашингтон твърди, че е блокиран. Техеран, че контролира водния път. Президентът Доналд Тръмп казва, че няма времева рамка за решаване на кризата в Близкия изток. Но с растящите цени на горивата и спадащия му рейтинг натискът за постигане на споразумение с Техеран се увеличава, коментират анализатори.

# Пакистан #САЩ #Иран #преговори

Последвайте ни

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ