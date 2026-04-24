Преговорите САЩ-Иран в събота: Американски пратеници отиват в Пакистан

Специалният американски пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър заминават утре сутринта за Исламабад за разговори с ирански представители с пакистанско посредничество, съобщи Белият дом пред Фокс Нюз.



Говорителката Карълайн Левит уточни, че всички в американския екип ще бъдат в готовност да пътуват до Пакистан при необходимост, но първо се очаква доклад от Уиткоф и Къшнър. Вицепрезидентът Джей ди Ванс засега ще остане в Съединените щати. Иранската делегация, водена от външния министър Абас Арагчи, е пристигнала в Исламабад, съобщи пакистанската дипломация. Пред Ройтерс Доналд Тръмп заяви, че иранската страна планира да направи предложения, насочени към покриване на американските искания.

Карълайн Левит, говорителка на Белия дом: "Иранците искат да говорят. Искат да говорят лично. И затова президентът, както многократно съм казвала пред вас, винаги е готов да даде шанс на дипломацията. Така че Стив и Джаред отиват утре в Пакистан, за да изслушат иранците. Надяваме се на напредък и позитивно развитие от тази среща."