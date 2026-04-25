Преговори САЩ - Иран: Няма планирани разговори с Вашингтон

Иранският първи дипломат Абас Арагчи пристигна в Пакистан, който е основният посредник в диалога.

Според иранските държавни медии Арагчи не планира да се среща с американски представители, а само с местните власти, пред които да изложи вижданията на Техеран за край на войната.

За Исламабад днес заминават американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

„Иранците искат да говорят" - това каза говорителят на Белия дом Карълайн Левит, и уточни, че има напредък през последните дни. Ако разговорите са успешни, готовност да замине за Исламабад има и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. А по думите на военния министър на САЩ Пит Хегсет Техеран все още има възможност да сключи „добра сделка".

