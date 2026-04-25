Момчето, паднало с парапет на НДК, е в реанимация с опасност за живота

Екип неврохирурзи оперира по спешност 14-годишното момче, което пострада при инцидент в района на НДК снощи. Операцията е продължила до късно през нощта.

След операцията момчето е настанено в реанимация, където борбата за живота му продължава.

Състоянието му е изключително тежко.

Столичната община изрази съпричастност към пострадалото момче и неговото семейство.

„В този момент най-важното е детето да получи цялата необходима медицинска помощ. Инцидентът е станал на територията на НДК, където Столичната община няма преки правомощия по стопанисване и контрол на сградата и съоръженията към нея. Затова не бихме могли да коментираме причините за инцидента или отговорността за него преди произнасяне на компетентните органи“, поясниха от Общината в позиция.

Разследването трябва да установи причините за тежкия инцидент. От Столичната община вече обявиха, че ще предоставят на полицията записите от общинските камери в района.

От НДК вчера заявиха, че извършват вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност в района. Указват и пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства, които са довели до инцидента.