Момчето, паднало с парапет на НДК, е в реанимация с опасност за живота

Светозар Костадинов
Чете се за: 01:40 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Екип неврохирурзи оперира по спешност 14-годишното момче, което пострада при инцидент в района на НДК снощи. Операцията е продължила до късно през нощта.

След операцията момчето е настанено в реанимация, където борбата за живота му продължава.

Състоянието му е изключително тежко.

Столичната община изрази съпричастност към пострадалото момче и неговото семейство.

„В този момент най-важното е детето да получи цялата необходима медицинска помощ. Инцидентът е станал на територията на НДК, където Столичната община няма преки правомощия по стопанисване и контрол на сградата и съоръженията към нея. Затова не бихме могли да коментираме причините за инцидента или отговорността за него преди произнасяне на компетентните органи“, поясниха от Общината в позиция.

Разследването трябва да установи причините за тежкия инцидент. От Столичната община вече обявиха, че ще предоставят на полицията записите от общинските камери в района.

От НДК вчера заявиха, че извършват вътрешна проверка на състоянието на съоръженията и на всички приложими мерки за сигурност в района. Указват и пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства, които са довели до инцидента.

ТОП 24

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
1
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
2
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
4
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
5
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Започва поетапно спиране на отоплението в София
6
Започва поетапно спиране на отоплението в София

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Общество

Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
Един загина и петима пострадаха при верижна катастрофа край Цар Калоян Един загина и петима пострадаха при верижна катастрофа край Цар Калоян
Чете се за: 01:12 мин.
Фестивал на роботиката: Повече от 800 участници ще се състезават в Бургас Фестивал на роботиката: Повече от 800 участници ще се състезават в Бургас
Чете се за: 02:47 мин.
Събират капачки във Варна: Кампанията „Аз вярвам и помагам“ отново обединява стотици в подкрепа на нуждаещи се Събират капачки във Варна: Кампанията „Аз вярвам и помагам“ отново обединява стотици в подкрепа на нуждаещи се
Чете се за: 02:15 мин.
Крум Зарков е готов на оставка, ако не получи вот на доверие Крум Зарков е готов на оставка, ако не получи вот на доверие
Чете се за: 01:37 мин.
България като съкровище – проф. Бетани Хюз пред "Панорама" България като съкровище – проф. Бетани Хюз пред "Панорама"
6656
Чете се за: 09:05 мин.

Водещи новини

Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на прозрачността, на правовата държава и отговорността Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на прозрачността, на правовата държава и отговорността
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Момчето, паднало с парапет на НДК, е в реанимация с опасност за живота Момчето, паднало с парапет на НДК, е в реанимация с опасност за живота
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки? След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Ще се задълбочи ли енергийната криза: САЩ няма да прави нови...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Войната в Украйна: Поредна размяна на удари
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Фестивал на роботиката: Повече от 800 участници ще се състезават в...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Крум Зарков е готов на оставка, ако не получи вот на доверие
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
