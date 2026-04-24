14-годишно момче падна от парапет в района на НДК

14-годишно момче е паднало от парапет в района на НДК. Детето е откарано в "Пирогов" в тежко състояние. Намира се в противошокова зала и е в кома.

Предстоят диагностично-терапевтични дейности.

Детето е стояло на парапета и е пиело енергийна напитка, когато парапетът се е откъртил и младежът е паднал заедно с него от над 5 метра.

По първоначална информация момчето е било бутнато от други младежи.

Около мястото на инцидента има много младежи, които са разтревожени за своя връстник.

