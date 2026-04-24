Неформална среща на върха в Кипър - ЕС готов да облекчи санкциите за Иран, ако има споразумение

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ЕС е готов постепенно да облекчи санкците срещу Иран, ако бъде сключено всеобхватно споразумение. Мерц каза това след края на неформална среща на върха в Кипър.

Европейските лидери разговаряха с представители на Египет, Ливан, Йордания и Сирия, като отново призоваха за незабавно отваряне на Ормузкия проток без допълнителни ограничения и такси. Лидерите обсъждаха и предстоящия бюджет за периода 2028 - 2034 година. Основен въпрос е как да бъдат финансирани конкурентоспособността и отбранителните способности на блока при положение, че много от страните изпитват недостиг на средства след поредица от кризи. Съгласието за новата бюджетна рамка трябва да бъде постигнато до края на тази година.