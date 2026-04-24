Съдят американски войник, спечелил над 400 000 долара от залог за свалянето на Мадуро

Американски войник е обвинен в използване на вътрешна информация, за да спечели над 400 000 долара чрез онлайн залог от залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщиха федерални служители, цитирани от Асошиейтед прес.

Ганон Кен Ван Дайк е участвал в операцията по залавянето на Мадуро през януари и е използвал достъпа си до класифицирана информация, за да спечели пари на сайта за прогнози „Полимаркет“ (Polymarket), съобщи федералната прокуратура в Ню Йорк.

Ван Дайк е войник от специалните сили и е участвал в планирането и изпълнението на операцията по залавянето на Николас Мадуро в продължение на около месец - от 8 декември 2025 г., според федералната прокуратура. Той е подписал споразумения, с които се е ангажирал да не разкрива „никаква класифицирана или чувствителна информация“, свързана с операциите, заяви прокуратурата.

„Всеки, притежаващ достъп до класифицирана информация, който мисли да се възползва от достъпа и знанията си за лична облага, ще бъде подведен под отговорност“, заяви директорът на ФБР Каш Пател и напомни, че никой не е над закона.

Николас Мадуро беше заловен на 3 януари т.г. по време на военна операция на САЩ в Каракас и откаран в Ню Йорк. Там той ще бъде съден за „наркотероризъм“ - обвинение, което бившият президент на Венецуела отрича.

Прокуратурата твърди, че още през декември 2025 г. той е създал профил и е направил залози за над 33 000 долара, разполагайки с непублична информация. От Polymarket съобщиха, че са сигнализирали властите и са съдействали на разследването.

На Ван Дайк са повдигнати обвинения за незаконно използване на държавна информация, измама и незаконни финансови операции. Прокурорите подчертаха, че военнослужещите нямат право да използват класифицирани данни за лична печалба.

Комисията по търговия със стокови фючърси също е завела дело срещу него. Президентът Доналд Тръмп заяви, че не е запознат със случая, но ще го разгледа, като добави, че не одобрява подобни практики.