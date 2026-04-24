БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Чете се за: 01:15 мин.
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Чете се за: 03:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдят американски войник, спечелил над 400 000 долара от залог за свалянето на Мадуро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА, БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Запази

Той е обвинен за незаконно използване на държавна информация, измама и незаконни финансови операции

ерата мадуро реши съдбата венецуела
Слушай новината

Американски войник е обвинен в използване на вътрешна информация, за да спечели над 400 000 долара чрез онлайн залог от залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщиха федерални служители, цитирани от Асошиейтед прес.

Ганон Кен Ван Дайк е участвал в операцията по залавянето на Мадуро през януари и е използвал достъпа си до класифицирана информация, за да спечели пари на сайта за прогнози „Полимаркет“ (Polymarket), съобщи федералната прокуратура в Ню Йорк.

Ван Дайк е войник от специалните сили и е участвал в планирането и изпълнението на операцията по залавянето на Николас Мадуро в продължение на около месец - от 8 декември 2025 г., според федералната прокуратура. Той е подписал споразумения, с които се е ангажирал да не разкрива „никаква класифицирана или чувствителна информация“, свързана с операциите, заяви прокуратурата.

„Всеки, притежаващ достъп до класифицирана информация, който мисли да се възползва от достъпа и знанията си за лична облага, ще бъде подведен под отговорност“, заяви директорът на ФБР Каш Пател и напомни, че никой не е над закона.

Николас Мадуро беше заловен на 3 януари т.г. по време на военна операция на САЩ в Каракас и откаран в Ню Йорк. Там той ще бъде съден за „наркотероризъм“ - обвинение, което бившият президент на Венецуела отрича.

Прокуратурата твърди, че още през декември 2025 г. той е създал профил и е направил залози за над 33 000 долара, разполагайки с непублична информация. От Polymarket съобщиха, че са сигнализирали властите и са съдействали на разследването.

На Ван Дайк са повдигнати обвинения за незаконно използване на държавна информация, измама и незаконни финансови операции. Прокурорите подчертаха, че военнослужещите нямат право да използват класифицирани данни за лична печалба.

Комисията по търговия със стокови фючърси също е завела дело срещу него. Президентът Доналд Тръмп заяви, че не е запознат със случая, но ще го разгледа, като добави, че не одобрява подобни практики.

#409 000 долара #сваляне #използване на вътрешна информация #американски войник #обвинения #Николас Мадуро #печалба

Последвайте ни

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ