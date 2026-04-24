Асен Златев: Мястото на българското вдигане на тежести е там, където беше на времето

Популярността не заслепява 21-годишния Насар. В това е убеден избраният за президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев, който изрази оптимизъм за бъдещето на този спорт у нас в интервю за БНТ.

Според Златев, Насар е основната фигура не само във вдигането на тежести, но и в целия ни спорт.

"Много сериозна му е славата, а тя много тежи. Тежи на съзнанието и на психиката. Най-много ме удивлява това, че той успява да се справя с този въпрос, този проблем за мнозина", сподели той.

Олимпийският шампион от 1980-а година, който и до днес прекарва много време в залата, смята, че за щангите ни предстоят по-светли времена.

"Сега положението може да е доста трудно и доста неопределено, но след като имаме най-добрата методика и съответното възстановяване, считам, че мястото на българското вдигане на тежести е пак там, където беше на времето", допълни бившият национал на България.

