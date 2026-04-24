Биляна Дудова ще спори за бронза на eврошампионата по борба

Биляна Дудова стигна до битка за бронза на европейското първенство по борба в Тирана, Албания.

В репешажите българката преодоля французойката Амели Дуар с 4:0 в категория до 62 кг.

Двубоят бе повторение на финала от турнира "Дан Колов“, спечелен от Биляна през март.

Тази вечер световната и четирикратна европейска шампионка ще излезе за отличието срещу шведката Сара Йохана Линдборг, втора в Европа от миналата година.

Финалите стартират от 19:00 часа.

