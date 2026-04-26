България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)

България завърши европейското първенство по борба в Тирана (Албания) с шест медала - един златен, два сребърни и три бронзови.

Първенството започна с три медала за България. Впоследствие бе извоювано и злато на сметката на Кирил Милов, който защити европейската си титла.

Семен Новиков завоюва сребро в категория до 87 кг на класическата борба. Олимпийският шампион отстъпи на чеченеца с датски паспорт Турал Бисултанов, трети на Олимпийските игри Париж 2024.

Стефан Григоров, в най-леката категория до 55 кг. също донесе медал за страната ни след успех над арменеца Манвел Хачатрян.

Кирил Милов изведе България до първото злато на шампионата, след като триумфира в категория до 97 кг класически стил. Във финалната схватка българинът наложи волята си над унгареца Алекс Соке с 3:1 и затвърди мястото си сред най-добрите на континента.

При дамите, Биляна Дудова спечели бронзов медал в категория до 62 кг. В двубоя за отличието световната и четирикратна европейска шампионка надви шведката Сара Йохана Линдборг с 3:1 точки.



Ахмед Магамаев спечели бронзов медал, след като постигна впечатляваща победа с туш срещу молдовеца Раду Лефтер в малкия финал.

Ахмед Батаев спечели сребърен медал в категория до 92 кг свободен стил, след като отстъпи драматично на азербайджанеца Али Цокаев. Българският национал бе близо до златото, но в крайна сметка загуби с 3:4 след оспорван двубой.