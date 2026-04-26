Георги Клисурски: Има възможност за четвъртото плащане по...
Чете се за: 03:50 мин.
Само БНТ с разказ от мястото на стрелбата срещу Тръмп
Чете се за: 03:25 мин.
Ахмед Батаев остана със сребро след драматичен финал...
Чете се за: 02:02 мин.
Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:42 мин.
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Чете се за: 01:17 мин.

България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)

Българите спечелиха един златен, два сребърни и три бронзови медала.

Кирил Милов се класира за полуфинал на европейското първенство по борба
България завърши европейското първенство по борба в Тирана (Албания) с шест медала - един златен, два сребърни и три бронзови.

Първенството започна с три медала за България. Впоследствие бе извоювано и злато на сметката на Кирил Милов, който защити европейската си титла.

Семен Новиков завоюва сребро в категория до 87 кг на класическата борба. Олимпийският шампион отстъпи на чеченеца с датски паспорт Турал Бисултанов, трети на Олимпийските игри Париж 2024.

Стефан Григоров, в най-леката категория до 55 кг. също донесе медал за страната ни след успех над арменеца Манвел Хачатрян.

Кирил Милов изведе България до първото злато на шампионата, след като триумфира в категория до 97 кг класически стил. Във финалната схватка българинът наложи волята си над унгареца Алекс Соке с 3:1 и затвърди мястото си сред най-добрите на континента.

При дамите, Биляна Дудова спечели бронзов медал в категория до 62 кг. В двубоя за отличието световната и четирикратна европейска шампионка надви шведката Сара Йохана Линдборг с 3:1 точки.

Ахмед Магамаев спечели бронзов медал, след като постигна впечатляваща победа с туш срещу молдовеца Раду Лефтер в малкия финал.

Ахмед Батаев спечели сребърен медал в категория до 92 кг свободен стил, след като отстъпи драматично на азербайджанеца Али Цокаев. Българският национал бе близо до златото, но в крайна сметка загуби с 3:4 след оспорван двубой.

Свързани статии:

Кирил Милов триумфира отново на европейския връх! Българският борец затвърди доминацията си с ново злато
Кирил Милов триумфира отново на европейския връх! Българският борец затвърди доминацията си с ново злато
Българинът спечели трета титла в кариерата си след успех над...
Чете се за: 03:10 мин.
ТОП 24

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
1
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"
4
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална...
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
5
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя София - Варна
6
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
4
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
5
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Спокойно върви предаването на протоколите в София
6
Спокойно върви предаването на протоколите в София

Още от: Спорт

Българската федерация по борба отличи националите за представянето им на еврошампионата в Тирана
Българската федерация по борба отличи националите за представянето им на еврошампионата в Тирана
Борусия Дортмунд надви Фрайбург и си гарантира участие в Шампионска лига Борусия Дортмунд надви Фрайбург и си гарантира участие в Шампионска лига
Чете се за: 01:32 мин.
В Пловдив започна инициативата "60 години Христо Стоичков" В Пловдив започна инициативата "60 години Христо Стоичков"
Чете се за: 00:47 мин.
Торино навакса пасив от два гола и стигна до равенство срещу Интер Торино навакса пасив от два гола и стигна до равенство срещу Интер
Чете се за: 01:10 мин.
ЦСКА спечели бронзовите медали в женския волейболе елит на България ЦСКА спечели бронзовите медали в женския волейболе елит на България
Чете се за: 01:32 мин.
Ботев Пловдив се доближи на точка до Арда след успех в Кърджали Ботев Пловдив се доближи на точка до Арда след успех в Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Георги Клисурски: Има възможност за четвъртото плащане по ПВУ България да поиска с близо 200 млн. евро повече
Георги Клисурски: Има възможност за четвъртото плащане по ПВУ...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Нападателят на Тръмп: На 31, високообразован, действал сам Нападателят на Тръмп: На 31, високообразован, действал сам
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Илияна Йотова: Всяка форма на насилие срещу политически лидери,...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Вълна от подкрепа от световните лидери за Доналд Тръмп след опита...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
От ПП потвърдиха ангажимента си за издигане на обща президентска...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Украйна и светът почитат жертвите на аварията в Чернобил 40 години...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
