Стефан Григоров спечели бронзов медал от европейското по борба

Българският състезател по борба Стефан Григоров спечели бронзов медал в категория до 55 килограма в класически стил на европейското първенство в Тирана.



Григоров изправи срещу четвъртия поставен в схемата на турнира Манвел Хачатрян от Армения и съответно беше в позицията на аутсайдер. Това обаче не попречи на бореца да се пребори за медала, който е и първи за България от шампионата в Албания.

Преди почивката Григоров загуби една точка, но след паузата успя да вкара своя противник в партер, с което изравни резултата. Българинът се възползва от тази възможност за атака и преобърна съперника си за още две точки, така че поведе с 3:1.

Този резултат се запази до края на схватката и така Григоров взе бронзовия медал при най-леките.



