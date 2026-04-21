Стефан Тошев за медала на Стефан Григоров: Трябваше да се сбие и да покаже себе си

Треньорът на националния отбор Стефан Тошев не скри задоволството си от спечеления бронзов медал от Стефан Григоров при най-леките – в категория до 55 кг.

„Тактически си подреди срещата добре, показа воля и характер, след втория партер си събра силите, накрая дойде и победата", каза Тошев.

„Трябваше да се сбие, да покаже себе си - излезе и го направи. Винаги може и по-добре да е, утре имаме два репешажа, дай Боже всичко да е наред, показаха воля, характер и класа, за което се радвам“, добави Тошев.

„Кирил Милов се доказа в групата с най-тежките съперници, показа класа, надви ги всички убедително с много високо спортно майсторство, дай Боже утре на финала да развее нашето знаме“, каза още треньорът.

