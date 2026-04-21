Борислава Съйкова: Изиграхме най-слабия си мач през сезона

Борислава Съйкова не бе доволна от представянето на Марица Пловдив на старта на битката за титлата в Националната волейболна лига. Пловдивчанки пречупиха Левски с 3:0 в зала „Строител“. Централната блокировачка окачестви първия мач от финалната серия като най-слабия за действащите шампионки през този сезон.

За БНТ 3 Съйкова сподели, че тимът от Пловдив е допуснал много грешки на сервис.

„Изиграхме най-слабия си мач за този сезон, но допуснахме много грешки на сервис, които трябва да отработим. Очаква ни много труден мач в София“, започна тя.

Една от основните фигури на маринчанки обърна внимание и на нейното силно представяне на сервис в края на третия гейм, когато обърнаха хода на събитията.

„Аз допуснах доста грешки в предишните геймове и се опитах просто да оставя топката в игра. Може би натиснахме гостите малко психически и те се пропукаха“, каза Съйкова.

