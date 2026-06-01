Петър Георгиев: От 30 години се занимавам със спорт, но не съм виждал момчета като волейболните национали

Собственикът на комплекс „СамЕлион“ пожела успех на българския национален отбор по волейбол.
Много се радвам, че националният отбор по волейбол избра за подготовка комплекс „СамЕлион“. Това каза инвеститорът му инж. Петър Георгиев, след като възпитаниците на Джанлорендо Бленджини започнаха днес тренировки в Самоков. Селекцията на италианския спец провежда първия етап от подготовката си за Лигата на нациите (VNL 2026).
Георгиев благодари на Българската федерация по волейбол, че е избрала комплекса да посрещне отново националния отбор.
Той припомни, че е направил залата за баскетболни клубове, но изрази радост, че и други федерации избират комплекса.
Георгиев определи националите като страхотни и много добри спортисти.
„От 30 години се занимавам със спортисти. Такива момчета аз не съм виждал – такава дисциплина и отдаденост. Успехите, които направиха се дължат и на нашата зала, в която се готвиха тази година. Надявам се, че ще се представят добре и на европейското“, добави той.
Той каза, че ще продължи да подпомага спорта в България и без добри условия не може да има добра подготовка.