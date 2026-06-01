Марица Пловдив и Виктория Коева се разделят след края на сезона в Националната волейболна лига, съобщиха от клуба.

Посрещачката, която е продукт на академията на клуба, влезе в първия отбор на "жълто-сините" през 2021 година. За този период тя спечели шест шампионски титли на България и завоюва също толкова Купи на страната с екипа на пловдивчанки.

Тя бе част и от историческия успех на Марица през миналия сезон, когато пловдивският тим за първи път излезе от групите на Шампионската лига.