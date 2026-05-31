България отново не намери верните решения срещу Аржентина

Българският национален отбор по волейбол за жени сбърка отново за край на своята подготовка за Лигата на нациите. Момичетата на Марчело Абонданца отстъпиха пред Аржентина с 0:3 и във втората контрола, която се изигра в Росарио. Това бе последна проверка за „лъвиците“.

Освен ценна игрова практика срещу качествен съперник, двубоите послужиха и за адаптацията на българките към условията в Южна Америка преди началото на официалните срещи.

В хода на двете проверки Абонданца и неговият щаб имаха възможност да изпробват различни игрови варианти и да дадат шанс за изява на по-голяма част от състезателките в състава.

След приключването на лагера в Аржентина представителният ни тим поема към Бразилия, където на 3 юни ще започне участието си в първата седмица на Лигата на нациите с двубой срещу Италия.

Целта пред тима е постепенно да достигне оптимална форма и да покаже максимума от възможностите си срещу най-силните отбори в световния волейбол.