България отново не намери верните решения срещу Аржентина

Българските волейболистки сгрешиха и във втората контрола с аржентинките.

Българският национален отбор по волейбол за жени сбърка отново за край на своята подготовка за Лигата на нациите. Момичетата на Марчело Абонданца отстъпиха пред Аржентина с 0:3 и във втората контрола, която се изигра в Росарио. Това бе последна проверка за „лъвиците“.


Освен ценна игрова практика срещу качествен съперник, двубоите послужиха и за адаптацията на българките към условията в Южна Америка преди началото на официалните срещи.

В хода на двете проверки Абонданца и неговият щаб имаха възможност да изпробват различни игрови варианти и да дадат шанс за изява на по-голяма част от състезателките в състава.

След приключването на лагера в Аржентина представителният ни тим поема към Бразилия, където на 3 юни ще започне участието си в първата седмица на Лигата на нациите с двубой срещу Италия.

Целта пред тима е постепенно да достигне оптимална форма и да покаже максимума от възможностите си срещу най-силните отбори в световния волейбол.

#Национален отбор на Аржентина по волейбол за жени #Български национален отбор по волейбол за жени

