Силен ден за българките на европейското първенство по шахмат в Батуми

Пет победи и само едно поражение за националките във втория кръг, Антова с пълен актив

Силен ден за българките на европейското първенство по шахмат в Батуми
Българските състезателки записаха впечатляващо представяне във втория кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, след като постигнаха пет победи, едно реми и само една загуба.

Най-убедително продължава Габриела Антова, която добави втора поредна победа и е с максимален актив от 2 точки. С черните фигури тя се наложи над унгарката Даваадемберел Номин-Ердене.

С по 1,5 точки след два кръга са Белослава Кръстева, Нургюл Салимова, Надя Тончева и Виктория Радева. Кръстева направи реми с черните срещу испанката Адара Родригес, докато останалите три постигнаха победи с белите фигури – Салимова срещу Мартина Староста, Тончева срещу Емилия Деак-Зала, а Радева надделя над Мадара Голста.

Победа във втория кръг записа и Гергана Пейчева, която се наложи над представителката на домакините Мариам Каландадзе и откри точковата си сметка в турнира.

Единственото поражение за България допусна най-младата в състава, Анджелика Ненова, която отстъпи пред украинката Анастасия Рахмангулова. След два кръга 16-годишната състезателка има актив от половин точка.

В сряда предстои третият кръг от надпреварата, която е с общо 11 кръга.

#европейско първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия

