Националният отбор на България по волейбол за жени под 18 г. започна подготовка

Подготовката ще се проведе в периода 27 май - 14 юни в София.

Националният отбор на България за жени под 18 години започна подготовката си за предстоящите международни турнири през лятото. Селекционерът Атанас Петров събра 21 волейболистки за лагер в София, който ще продължи до 14 юни.

Подготовката на тима ще се проведе в периода 27 май - 14 юни в София, като тренировките ще бъдат в зала „Христо Ботев“ и залата на Левски.

На 14 юни националките ще отпътуват за Полша, където ще изиграят три приятелски срещи - на 15, 16 и 17 юни.

След контролите в Полша отборът ще замине директно за Албания за участие в Балканското първенство, което ще се проведе от 19 до 23 юни 2026 година. В турнира България ще срещне отборите на Сърбия, Турция и Албания.

На 24 юни тимът ще се завърне в България, където ще продължи подготовката си на лагер до 29 юни.

На 29 юни българският национален отбор ще отпътува за Европейското първенство, което ще се проведе в Литва и Латвия. България е в група с отборите на Литва, Германия, Унгария, Нидерландия, Финландия, Гърция и Франция.

Разширен състав:

Разпределители:

Вяра Иванова – Марица
Елица Кунева – ЦСКА
Ивайла Рикова – Левски
Виолина Димитрова – ЦПВК
Емона Здравкова – Миньор Перник

Либеро:

Никол Стефанова – Левски
Емилия Колева – Левски
Магдалена Богданова – Левски

Централни блокировачи:

Цветомира Велчева – Марица
Симона Савова – Левски
Адирана Алексиева – Левски
Антония Станиславова – ЦСКА
Елица Георгиева – ЦПВК

Посрещачи:

Една Тодорова – Волда
Катерина Попова – Марица
Ивана Петрова – ЦСКА
Сияна Гендузова – Марица
Зорница Стефанова – Левски
Красимира Гарова – Левски

Диагонали:

Божидара Иванова – Левски
Петя Русинова – Марица

