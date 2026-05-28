Националният отбор на България по волейбол за жени под 18 г. започна подготовка

Националният отбор на България за жени под 18 години започна подготовката си за предстоящите международни турнири през лятото. Селекционерът Атанас Петров събра 21 волейболистки за лагер в София, който ще продължи до 14 юни.

Подготовката на тима ще се проведе в периода 27 май - 14 юни в София, като тренировките ще бъдат в зала „Христо Ботев“ и залата на Левски.

На 14 юни националките ще отпътуват за Полша, където ще изиграят три приятелски срещи - на 15, 16 и 17 юни.

След контролите в Полша отборът ще замине директно за Албания за участие в Балканското първенство, което ще се проведе от 19 до 23 юни 2026 година. В турнира България ще срещне отборите на Сърбия, Турция и Албания.

На 24 юни тимът ще се завърне в България, където ще продължи подготовката си на лагер до 29 юни.

На 29 юни българският национален отбор ще отпътува за Европейското първенство, което ще се проведе в Литва и Латвия. България е в група с отборите на Литва, Германия, Унгария, Нидерландия, Финландия, Гърция и Франция.

Разширен състав:

Разпределители:

Вяра Иванова – Марица

Елица Кунева – ЦСКА

Ивайла Рикова – Левски

Виолина Димитрова – ЦПВК

Емона Здравкова – Миньор Перник

Либеро:

Никол Стефанова – Левски

Емилия Колева – Левски

Магдалена Богданова – Левски

Централни блокировачи:

Цветомира Велчева – Марица

Симона Савова – Левски

Адирана Алексиева – Левски

Антония Станиславова – ЦСКА

Елица Георгиева – ЦПВК

Посрещачи:

Една Тодорова – Волда

Катерина Попова – Марица

Ивана Петрова – ЦСКА

Сияна Гендузова – Марица

Зорница Стефанова – Левски

Красимира Гарова – Левски

Диагонали:

Божидара Иванова – Левски

Петя Русинова – Марица