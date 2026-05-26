Жана Тодорова: Да играеш за националния отбор е най-хубавото чувство в спортната ти кариера

Капитанът на българския национален отбор по волейбол за жени Жана Тодорова е готова за предстоящите мачове на България.

Днес, 26 май, възпитаничките на Марчело Абонданца заминаха за Аржентина, където ще играят контроли, преди мачовете от Лигата на нациите с Италия на 3 юни, Доминиканската република (5 юни), Бразилия (6 юни) и Турция (8 юни).

"Още когато се събрахме за първи път, в началото на май, усетих една атмосфера на положителна енергия. "Моите момичета искат да се доказват. Имаме нов треньор и нови хора в щаба. Усещам, че тръгваме с положителна нагласа. Здрави сме, което също е много важно. Отиваме за приятелски срещи, за да се аклиматизираме в Аржентина, а след това ни очакват наистина сериозни отбори през първата седмица на VNL. Но с оглед на контролата, която изиграхме преди няколко дни, излизаме със самочувствие да подобряваме играта си и да търсим победи", каза Тодорова.

Либерото отличи младите състезателки в състава.

"Може би сега очакванията към нас не са толкова големи. Наистина сме много млад отбор, според мен с голямо бъдеще, защото при нас има и световни шампионки, и европейски шампионки. Има момичета, които сега са на 16-17 години, но според мен могат да играят волейбол на най-високо ниво, стига само да са живи и здрави. Бъдещето е пред тях. Това, че може би няма да имаме такова напрежение, е 100% плюс за нас. Ще играем освободено и няма какво да губим. Отиваме да покажем една хубава, тактически подредена игра, да играем с идея. Във волейбола, винаги правиш грешки. Важното е дали това е правилната грешка, дали мисълта, с която отиграваш, е правилна", допълни волейболистката на Марица Пловдив.

Тодорова се надява женският тим да затвърди традициите на страната в спорта.