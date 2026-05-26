Цветелина Илиева: Целта е да останем в Лигата на нациите

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Волейболистката е мотивирана да покаже на какво е способна.

Цветелина Илиева
Снимка: Startphoto.bg
Волейболната националка Цветелина Илиева разкри, че целта на отбора е да остане в Лигата на нациите.

Днес, 26 май, възпитаничките на Марчело Абонданца заминаха за Аржентина, където ще играят контроли, преди мачовете от Лигата на нациите с Италия на 3 юни, Доминиканската република (5 юни), Бразилия (6 юни) и Турция (8 юни).

"Аз няма как да бъда нещо друго, освен благодарна за възможността и за това просто да играя рамо до рамо с най-добрите момичета по волейбол в България в момента в женското направление. Има едно чувство на гордост, че целият труд през годините се отплаща. Излизаме с всички сили. Волейболът е спорт, в който няма значение кой е отсреща. Топката е кръгла, всичко може да стане", започна Цветелина.

Според нея тя и съотборничките й са изключително мотивирани да покажат на какво са способни.

"Сигурно всички много се бяхме развълнували да играем срещу такова голямо име като Изабел Хак. Но настроението винаги е много добро — вълнуваме се, радваме се да играем, всички сме много надъхани да покажем какво можем и да изпълним целта си в Лигата на нациите тази година. Само нагоре. Нашата цел е просто да останем в Лигата на нациите и да вземем колкото може повече победи", каза Илиева.

Марчело Абонданца определи състава на България за първата седмица на Лигата на нациите
