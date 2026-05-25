Симеон Николов на раздяла с Локомотив: Последна руска песен за известно време

Симеон Николов се раздели с Локомотив Новосибирск. Българският национал стори това чрез емоционален пост, използвайки своя профил в Instagram. Разпределителят не спести своите добри думи за престоя си в редиците на руснаците, които са водени от Пламен Константинов, а в щаба е и Андрей Жеков, който работи и като помощник треньор в екипа на българския национален отбор.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от simeonikolov (@mnikolow1)





"Радвам се, че прекарах първия си сезон тук. Беше супер забавно да играя пред най-добрите фенове в страната, които заслужават само победи и трофеи. Благодаря на Локосемейството за подкрепата, докато се срещнем отново! Последна руска песен за известно време!“, написа той.

Световният вицешампион и неговите съотборници се пребориха за бронза в Суперлигата и Купата на Русия.

Припомняме, че Николов ще продължи своята кариера в Кучине Лубе Чивитанова, където ще се събере със своя брат – Александър. Очаква се двамата, както Алекс Грозданов, да се присъединят към състава на „лъвовете“, които водят подготовка в Самоков.