Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
ЗАПАЗЕНИ

България излиза срещу домакина Полша в битка за трофея на приятелски турнир „Силезия Къп“ в Катовице

„Силезия Къп“ е част от подготовката на отборите за Лигата на нациите. Първият турнир започва на 10 юни в Бразилия

Националният отбор на България по волейбол за мъже излиза срещу домакините от Полша в битка за трофея в силния приятелски турнир „Силезия Къп“. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще изиграе третия си мач от надпреварата в Катовице.

Срещата започва в 21:00 ч. б.в. За последно двата отбора се изправиха един срещу друг преди година в Лига на нациите, когато мачът завърши с успех за "лъвовете". Победата бе първа за България над този съперник след 10 поражения.

В първия си двубой в турнира националите ни се наложиха над Украйна с 3:1 гейма, а във втория надделяха след обрат над Сърбия с 3:2 гейма.

Полша загуби с 2:3 от Сърбия, а след това победи Украйна с 3:1 гейма.

„Силезия Къп“ е част от подготовката на отборите за Лигата на нациите. След изиграването на приятелския турнир отборът се прибира в Самоков, където на 26 май ще поднови тренировки, а на 6 юни ще изиграе последната контрола преди старта на Лигата на нациите в Росарио срещу Аржентина.

Първият турнир от Лигата на нациите започва на 10 юни в Бразилия. В него българският национален отбор ще се изправи последователно срещу тимовете на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.

Вчера Бленджини определи и разширения състав на България, в който попаднаха 30 играчи.

