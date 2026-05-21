Силен старт за България на турнира "Силезия Къп"

Националният отбор на България по волейбол стартира успешно участието си в приятелския турнир „Силезия Къп“ в Полша, след като се наложи над Украйна с 3:1 (25:21, 27:29, 25:23, 25:22) в зала в Сосновец.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини демонстрира стабилност и характер, за да стигне до успеха, въпреки отсъствието на ключови състезатели като капитана Алекс Грозданов и братята Александър и Симеон Николови.

България започна мача в състав Стоил Палев, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Преслав Петков, Жасмин Величков, Димитър Димитров и либеро Дамян Колев, а от пейката се включиха още Любослав Телкийски, Венислав Антов, Денислав Бърдаров и Димитър Добрев.

"Трикольорите“ контролираха събитията в първия гейм, в който водеха през по-голямата част от времето. България стигна до четири геймбола при 24:20, а след като съперникът спаси първия, Жасмин Величков сложи точка на частта с мощна диагонална атака за 25:21.

Втората част предложи сериозна битка. Украйна имаше инициативата в голяма част от гейма, но българите успяха да изравнят в края след силни изяви на блокада от Венислав Антов и Аспарух Аспарухов. В решаващите моменти обаче съперникът се възползва от колебанията и изравни след 29:27.

Третият гейм премина при равностойна игра, като двата отбора си разменяха точки. След 16:16 българите направиха решителна серия, с която поведоха с 20:16. Въпреки че Украйна изравни за 22:22, Денислав Бърдаров пое отговорността в ключовите моменти и с атака и ас донесе успеха в частта – 25:23.

В четвъртия гейм украинците започнаха по-силно и натрупаха аванс от 12:6 след серия от мощни сервиси. България обаче реагира отлично и постепенно стопи изоставането, за да изравни при 12:12. В заключителните моменти тимът на Бленджини показа по-голяма концентрация – блокада на Димитър Димитров и два поредни аса на Венислав Антов обърнаха резултата до 23:21. Денислав Бърдаров реализира последната точка за 25:22 и крайното 3:1.

С този успех България оглави временното класиране в турнира с 3 точки, следвана от Сърбия с 2, Полша с 1 и Украйна без актив.

Следващият двубой на българския тим е срещу Сърбия в петък от 18:00 часа, като срещата отново ще бъде част от подготовката за предстоящото участие в Лигата на нациите.