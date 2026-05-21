БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Чете се за: 04:05 мин.
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силен старт за България на турнира "Силезия Къп"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Волейболните национали надделяха над Украйна с 3:1 в Сосновец и оглавиха временното класиране в турнира

Силен старт за България на турнира "Силезия Къп"
Снимка: БТА
Слушай новината

Националният отбор на България по волейбол стартира успешно участието си в приятелския турнир „Силезия Къп“ в Полша, след като се наложи над Украйна с 3:1 (25:21, 27:29, 25:23, 25:22) в зала в Сосновец.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини демонстрира стабилност и характер, за да стигне до успеха, въпреки отсъствието на ключови състезатели като капитана Алекс Грозданов и братята Александър и Симеон Николови.

България започна мача в състав Стоил Палев, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Преслав Петков, Жасмин Величков, Димитър Димитров и либеро Дамян Колев, а от пейката се включиха още Любослав Телкийски, Венислав Антов, Денислав Бърдаров и Димитър Добрев.

"Трикольорите“ контролираха събитията в първия гейм, в който водеха през по-голямата част от времето. България стигна до четири геймбола при 24:20, а след като съперникът спаси първия, Жасмин Величков сложи точка на частта с мощна диагонална атака за 25:21.

Втората част предложи сериозна битка. Украйна имаше инициативата в голяма част от гейма, но българите успяха да изравнят в края след силни изяви на блокада от Венислав Антов и Аспарух Аспарухов. В решаващите моменти обаче съперникът се възползва от колебанията и изравни след 29:27.

Третият гейм премина при равностойна игра, като двата отбора си разменяха точки. След 16:16 българите направиха решителна серия, с която поведоха с 20:16. Въпреки че Украйна изравни за 22:22, Денислав Бърдаров пое отговорността в ключовите моменти и с атака и ас донесе успеха в частта – 25:23.

В четвъртия гейм украинците започнаха по-силно и натрупаха аванс от 12:6 след серия от мощни сервиси. България обаче реагира отлично и постепенно стопи изоставането, за да изравни при 12:12. В заключителните моменти тимът на Бленджини показа по-голяма концентрация – блокада на Димитър Димитров и два поредни аса на Венислав Антов обърнаха резултата до 23:21. Денислав Бърдаров реализира последната точка за 25:22 и крайното 3:1.

С този успех България оглави временното класиране в турнира с 3 точки, следвана от Сърбия с 2, Полша с 1 и Украйна без актив.

Следващият двубой на българския тим е срещу Сърбия в петък от 18:00 часа, като срещата отново ще бъде част от подготовката за предстоящото участие в Лигата на нациите.

#Български национален отбор по волейбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
1
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на...
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и могат да бъдат опасни
2
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и...
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски
3
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел...
Мартин Димитров: Властта се концентрира в премиера, а парламентът губи контролни функции
4
Мартин Димитров: Властта се концентрира в премиера, а парламентът...
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
5
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
6
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Волейбол

Женският волейболен тим на Левски София се подсили с канадка
Женският волейболен тим на Левски София се подсили с канадка
Теодор Салпаров: Бургас, бъдете готови за истински празник Теодор Салпаров: Бургас, бъдете готови за истински празник
Чете се за: 01:42 мин.
Женският волейболен тим на Левски представи първо ново попълнение Женският волейболен тим на Левски представи първо ново попълнение
Чете се за: 01:00 мин.
Панатинайкос привлече българския национал Николай Колев Панатинайкос привлече българския национал Николай Колев
Чете се за: 01:20 мин.
Марчело Абонданца: Целта на отбор като нашия е само израстването Марчело Абонданца: Целта на отбор като нашия е само израстването
Чете се за: 02:22 мин.
Любо Ганев към националките: Имате пълната подкрепа на федерацията Любо Ганев към националките: Имате пълната подкрепа на федерацията
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Българската парламентарна делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова, пристигна в Рим Българската парламентарна делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова, пристигна в Рим
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Съдът допусна нов разпит и видеотехническа експертиза по делото...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не споделям...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Шивашката индустрия у нас е под натиска на евтиния внос от Китай
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Аксиос: Тръмп и Нетаняху са се скарали за това как да продължи...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ