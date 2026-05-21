Звезден трансфер за волейболния Тур, тимът привлече Ървин Нгапет

Звездата на френския национален отбор Ървин Нгапет подписа двугодишен договор с отбора на Тур.

Той ще бъде и новият капитан на тима. Нгапет сложи подписа си на тържествена церемония в кметството в Тур. Французинът се раздели с турския Фенербахче в края на март.

Нгапет се завръща в клуба, в който през 2008 година започва професионалната си кариера.

Двукратният олимпийски шампион заяви:

"Отдавна мисля за това. Завръщането там, откъдето всичко започна, е едновременно красиво и логично. Имам големи спортни цели с клуба и с националния отбор на Франция на Олимпийските игри в Лос Анджелис.“

"За първи път в кариерата си ще бъда капитан на отбор, а също и най-възрастният такъв", добави с усмивка 35-годишният посрещач.

"Винаги съм бил лидер на игрището и в съблекалнята, но този път ще имам още по-голяма отговорност. Знам, че от мен се очаква да се представя по най-добрия начин. И тук, повече от където и да е другаде във Франция, има огромен натиск за постигане на високи резултати“, обясни той.

Нгапет позира с фланелка с неговото име, с емблематичния номер 9 и капитанската лента, преди да се отправи към спортната зала „Робер-Гренон“ за първата си тренировка. Французинът, който си взе почивка от националния отбор това лято, подобно на много ключови играчи, вече е започнал индивидуалната физическа подготовка, за да бъде в топ форма за началото на предсезонните тренировки в началото на август.

„С подписването на Ървин клубът демонстрира амбицията си и желанието си да започне нова глава в своята история. Отборът ще увеличи бюджета си с близо 30% – от 2,4 милиона евро на 3,2 милиона евро – и възнамерява да блесне отново на европейската сцена. Отборът, който изградихме ще достигне ново ниво с него“, уверени са от ръководството на Тур, който се очаква да се завърне в Шампионската лига през следващия сезон като победител в редовния сезон на Marmara SpikeLigue.

Подкрепата от частни партньорства представлява близо 65% от бюджета, но клубът разчита и на активната подкрепа на градския съвет.

„Тур е най-добрият посланик на града и този имидж се засилва допълнително с пристигането на Ървин“, подчерта Ерик Томас, заместник-кмет по спорта.