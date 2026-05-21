БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Чете се за: 04:05 мин.
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Звезден трансфер за волейболния Тур, тимът привлече Ървин Нгапет

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

Френският национал се завръща в родния си клуб с договор за две години

волейболистът ървин нгапет искам спечеля всичко
Снимка: ВК Халкбанк
Слушай новината

Звездата на френския национален отбор Ървин Нгапет подписа двугодишен договор с отбора на Тур.

Той ще бъде и новият капитан на тима. Нгапет сложи подписа си на тържествена церемония в кметството в Тур. Французинът се раздели с турския Фенербахче в края на март.

Нгапет се завръща в клуба, в който през 2008 година започва професионалната си кариера.

Двукратният олимпийски шампион заяви:

"Отдавна мисля за това. Завръщането там, откъдето всичко започна, е едновременно красиво и логично. Имам големи спортни цели с клуба и с националния отбор на Франция на Олимпийските игри в Лос Анджелис.“

"За първи път в кариерата си ще бъда капитан на отбор, а също и най-възрастният такъв", добави с усмивка 35-годишният посрещач.

"Винаги съм бил лидер на игрището и в съблекалнята, но този път ще имам още по-голяма отговорност. Знам, че от мен се очаква да се представя по най-добрия начин. И тук, повече от където и да е другаде във Франция, има огромен натиск за постигане на високи резултати“, обясни той.

Нгапет позира с фланелка с неговото име, с емблематичния номер 9 и капитанската лента, преди да се отправи към спортната зала „Робер-Гренон“ за първата си тренировка. Французинът, който си взе почивка от националния отбор това лято, подобно на много ключови играчи, вече е започнал индивидуалната физическа подготовка, за да бъде в топ форма за началото на предсезонните тренировки в началото на август.

„С подписването на Ървин клубът демонстрира амбицията си и желанието си да започне нова глава в своята история. Отборът ще увеличи бюджета си с близо 30% – от 2,4 милиона евро на 3,2 милиона евро – и възнамерява да блесне отново на европейската сцена. Отборът, който изградихме ще достигне ново ниво с него“, уверени са от ръководството на Тур, който се очаква да се завърне в Шампионската лига през следващия сезон като победител в редовния сезон на Marmara SpikeLigue.

Подкрепата от частни партньорства представлява близо 65% от бюджета, но клубът разчита и на активната подкрепа на градския съвет.

„Тур е най-добрият посланик на града и този имидж се засилва допълнително с пристигането на Ървин“, подчерта Ерик Томас, заместник-кмет по спорта.

„Когато отборът печели, целият ни регион печели. Да бъдем свидетели на пристигането на такъв френски шампион в града, ни изпълва с радост и гордост. Сега просто трябва да превърнем този ентусиазъм в победи на терена", добави той.

#ВК Тур #Ървин Нгапет 

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
1
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на...
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
2
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и могат да бъдат опасни
3
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
5
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
6
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Европейски волейбол

Италия остава предпочитана дестинация за Руси Желев
Италия остава предпочитана дестинация за Руси Желев
Перуджа спечели Шампионска лига по волейбол Перуджа спечели Шампионска лига по волейбол
Чете се за: 01:30 мин.
Жасмин Величков остава в Монца Жасмин Величков остава в Монца
Чете се за: 00:57 мин.
Симеон Николов ще играе с Алекс Николов в Кучине Лубе (Чивитанова) Симеон Николов ще играе с Алекс Николов в Кучине Лубе (Чивитанова)
Чете се за: 01:45 мин.
Дамян Колев напусна Левски в посока Германия Дамян Колев напусна Левски в посока Германия
Чете се за: 03:52 мин.
Симеон Николов и Локомотив Новосибирск с успешен старт във финалната група за Купата на Русия Симеон Николов и Локомотив Новосибирск с успешен старт във финалната група за Купата на Русия
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Първото класиране за детските градини в София ще бъде обявено на 22 май Първото класиране за детските градини в София ще бъде обявено на 22 май
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Мъж загина при жестока катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани Мъж загина при жестока катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Велислава Петрова обсъди безвизов режим със САЩ в рамките на...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Посещение по случай 24 май: Председателят на парламента ще се...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Дипломация около Иран: Доналд Тръмп очаква "правилните...
Чете се за: 01:15 мин.
Близък изток
Илияна Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ