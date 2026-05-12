Симеон Николов и Локомотив Новосибирск с успешен старт във финалната група за Купата на Русия

Воденият от Пламен Константинов тим се наложи с 3:1 гейма над Динамо-ЛО Сосновий Бор в двубой, изигран в Москва.

Симеон Николов и Локомотив Новосибирск започнаха с победа участието си във финалната шестица на турнира за Купата на Русия. Воденият от Пламен Константинов тим се наложи с 3:1 гейма над Динамо-ЛО Сосновий Бор в двубой, изигран в Москва.

Само дни след спечелените бронзови медали в руското първенство, Локомотив отново показа стабилна игра, а българският национал Симеон Николов бе сред ключовите фигури за успеха. Разпределителят завърши първия гейм с успешна блокада за категоричното 25:17.

Втората част бе далеч по-оспорвана, но тимът от Новосибирск успя да удържи аванса си и поведе с 2:0 след 25:23.

Третият гейм предложи най-много интрига. Локомотив изоставаше със 17:20, но след успешно поискана видеопроверка за докосване на мрежата намали пасива си. При 22:24 Симеон Николов впечатли с директна атака от трудна ситуация и спаси първия геймбол за съперника. При последвалия сервис обаче българинът сбърка и Динамо-ЛО върна един гейм в мача.

В четвъртата част отборът на Пламен Константинов пое контрола още от началото. Николов демонстрира отличен поглед върху играта с хитро подаване без блокада за 5:3, а малко по-късно Локомотив вече водеше с 10:6. Преднината на тима постепенно нарасна и при 22:17 победата изглеждаше решена. В крайна сметка Локомотив затвори мача още при следващата атака и заслужено стигна до крайния успех.

В следващия си мач от финалната шестица Локомотив Новосибирск ще се изправи срещу вицешампиона Зенит Казан.

