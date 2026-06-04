България даде отпор на олимпийския и световен шампион в Лигата на нациите

Българският национален отбор по волейбол за жени потегли с грешна стъпка в Лигата на нациите. Селекцията на Марчело Абонданца отстъпи пред Италия с 0:3 (22:25, 16:25, 25:27) в първата среща от турнира в Група 2 от дебютната седмица, която се изигра в "Нилсон Нелсон", в град Бразилия.

Българките оказаха съпротива на действащите световни и олимпийски шампионки, особено в първия и третия гейм, когато можеха да мечтаят за успех, но волейболистките на Хулио Веласко намериха верните решения в ключовите моменти и взеха своето.

Следващият мач за "лъвиците" в турнира ще бъде на 5 юни (петък), когато ще срещнат Доминиканската република, докато актуалните победителки в турнира ще спорят с Нидерландия.

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Мощните атаки и грешките от сервис белязаха старта на дебютния гейм, който вървеше при размяна на удари. Постепенно италианките подобриха посрещането си и вдигнаха оборотите на блокада, за да сложат край на статуквото и да вземат надмощие. Символичните гости отговориха подобаващо и на двата елемента, с което съкратиха изоставането си до точка, но действащите световни и олимпийски шампионки издържаха за 25:22 в тяхна полза.

Двата тима тръгнаха ръка за ръка и на старта на втората част. Актуалните носителки на трофея взеха мерки, особено в нападение и отново си осигуриха преднина. Българките този път не намериха аргументи да отговорят в нито едно отношение и символичните домакини сложиха край на гейма след 25:16.

Отличният начален удар вдъхнови „лъвиците“ за силен старт и едноличното водачество в третата част. Италианският отбор на бърза ръка отвърна на удара, взимайки мерки на всички елементи, за да се върне на пътя на обрата. Българският тим отново се съвзе и възстанови баланса на силите, за да постави равенството на таблото. По-добрите решения, взети от италианките, бяха достатъчни за ново еднолично водачество с наближаването в края на гейма. Символичните гости отново отказаха да се предадат и равенството отново светна на таблото, този път за 23:23. „Лъвиците“ дори стигнаха при геймбол при 24:23, но за пореден път равенството светна на таблото, а в крайна сметка символичните домакини сложиха точка на спора с 27:25.

Александра Миланов бе над всички за българките с 12 точки. Микаела Стоянова финишира с 10.

Екатерина Антропова се отличи за италианките с 14 точки. Мариг Адигве има 12.