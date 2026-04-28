Локомотив Новосибирск със Симеон Николов върна интригата в битката за бронза

Локомотив Новосибирск, с българския национал Симеон Николов в състава си, изравни серията за третото място в руското първенство по волейбол.

Воденият от Пламен Константинов тим постигна категорична победа с 3:0 (25:19, 27:25, 25:20) у дома срещу Зенит Санкт Петербург в четвъртия двубой от плейофите и така направи резултата 2:2 успеха.

Домакините доминираха в по-голямата част от срещата, като контролираха играта в първия и третия гейм, а във втория показаха характер, за да затворят частта след оспорвана развръзка.

Така съдбата на бронзовите медали ще бъде решена в пети мач, който ще се проведе на 2 май в Санкт Петербург.