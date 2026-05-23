България разочарова и се утеши с второто място на "Силезия Къп"

Българският национален отбор по волейбол финишира на второ място в приятелския турнир „Силезия Къп“ в Катовице. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини отстъпи пред Полша с 0:3 гейма (17:25, 17:25 и 14:25) в директен мач за върха в последния, който се изигра на полска земя.

Действащите световни вицешампиони разочароваха с представянето си и допуснаха колебания срещу състава, воден от Никола Гърбич, който в крайна сметка завоюва трофея пред своя публика.

По този начин българите приключиха на второто място с 5 точки след две победи и една загуба. От своя страна поляците регистрираха съшия баланс, но изпревариха „лъвовете“ в крайното класиране и финишираха със 7 точки.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Bulgarian Volleyball Federation (@volleybul.official)





Домакините на турнира стояха по-добре на блокада и в атака, за да намерят пътя към едноличното водачество нужната преднина, даваща спокойствие. Липсата на аргументи на гостите бе видима, което улесни поляците да затворят спокойно откриващия гейм с 25:17.

Втората част стартира ръка за ръка и с мощни атаки от двете страни. „Дружина полска“ вдигна отново оборотите на блокада и отвори минимална разлика, която поддържаше. Българите намериха ритъм все още дишаха във врата на своите съперници, но полският отбор взе мерки и чрез доста по-константното си представяне във всеки един елемент спечелиха още един гейм отново след 25:17.

Стартът на третата част също бе лишен от интрига на бърза ръка, като домакините на турнира без проблеми диктуваха темпото по пътя към нов убедителен аванс. Гардът на „лъвовете“ падна във всяко едно отношение и до края поляците довършиха започнатото за 25:15, слагайки точка на спора с 3:0 гейма.