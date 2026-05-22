Марица с нов треньор, италианецът Даниеле Турино поема шампионките

Даниеле Турино е новият старши треньор на шампиона на България по волейбол при жените Марица, съобщиха официално от клуба. Италианският специалист вече подписа договора си и започна работа с "жълто-сините“, наследявайки на поста Ахметджан Ершимшек.

Турино поема отбора след силен период за пловдивчанки, в който тимът спечели две поредни титли в Националната волейболна лига и две Купи на България. Новият наставник идва с богат международен опит, включително работа в редица италиански клубове, както и като помощник-треньор в националния отбор на Словения.

През последния сезон той бе част от щаба на Марчело Абонданца във Фенербахче, като двамата ще продължат съвместната си работа и в женския национален отбор на България.

"Марица е голям клуб в България с ясна визия – микс от млади и опитни състезателки. Обичам да работя с млади волейболистки и вярвам, че можем да надградим както технически, така и тактически“, заяви Турино пред клубната медия.

Италианецът подчерта, че отличните условия за подготовка ще му позволят да развие отбора и да изгради силен колектив с характер за предстоящия сезон.