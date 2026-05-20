Женският волейболен тим на Левски представи първо ново попълнение

Женският волейболен тим на Левски обяви първото си ново попълнение за предстоящия сезон 2026/2027.
Джоанна Монтеро Алкантара ще се присъедини към "сините". Тя идва от Доминикана и играе на поста диагонал.
"Много съм развълнувана и благодарна за възможността да се присъединя към Левски София. Нямам търпение да се срещна с отбора, феновете и да дам най-доброто, на което съм способна този сезон", заяви новото попълнение в състава на сребърните медалистки, цитирана от страницата на клуба.
Старши треньорът на Левски Драган Нешич приветства новата си възпитаничка.
"Джоана ще бъде важен състезател за нас, тя е с добри физически качества. Нейните технически умения в момента биха могли да вдигнат нивото на нашия отбор", коментира той.