България заминава за „Silesia Cup“ с група от 14 волейболисти

Първият мач за селекцията на Джанлоренцо Бленджини е на 20 май.
Мъжкият национален отбор по волейбол на България отпътува за Полша за участието си в силния приятелски турнир „Silesia Cup“. Като част от подготовката за Лигата на нациите (VNL) „лъвовете“ ще се изправят срещу Полша, Украйна и Сърбия.
Мачовете на България:
20 май, 21:00 ч.
България - Украйна (Arena Sosnowiec)
22 май, 18:00 ч.
България - Сърбия
23 май, 21:00 ч.
България - Полша (Spodek Arena)
„Лъвовете“ заминават за Силезкото войводство с група от 14 волейболисти:
Разпределители:
Стоил Палев, Любослав Телкийски
Диагонали:
Венислав Антов, Димитър Димитров
Посрещачи:
Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров, Жасмин Величков
Централни блокировачи:
Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков
Либеро:
Дамян Колев, Димитър Добрев
След турнира „Silesia Cup“ отборът се завръща в България, а тренировъчният процес ще бъде подновен на 26 май в Самоков. Тогава към лагера на тима ще се присъединят капитанът Алекс Грозданов, както и Александър Николов и Симеон Николов.