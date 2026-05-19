България заминава за „Silesia Cup“ с група от 14 волейболисти

Първият мач за селекцията на Джанлоренцо Бленджини е на 20 май.

Български национален отбор по волейбол за мъже
Снимка: БГНЕС
Мъжкият национален отбор по волейбол на България отпътува за Полша за участието си в силния приятелски турнир „Silesia Cup“. Като част от подготовката за Лигата на нациите (VNL) „лъвовете“ ще се изправят срещу Полша, Украйна и Сърбия.

Мачовете на България:

20 май, 21:00 ч.
България - Украйна (Arena Sosnowiec)

22 май, 18:00 ч.
България - Сърбия

23 май, 21:00 ч.
България - Полша (Spodek Arena)

„Лъвовете“ заминават за Силезкото войводство с група от 14 волейболисти:

Разпределители:
Стоил Палев, Любослав Телкийски

Диагонали:
Венислав Антов, Димитър Димитров

Посрещачи:
Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров, Жасмин Величков

Централни блокировачи:
Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков

Либеро:
Дамян Колев, Димитър Добрев

След турнира „Silesia Cup“ отборът се завръща в България, а тренировъчният процес ще бъде подновен на 26 май в Самоков. Тогава към лагера на тима ще се присъединят капитанът Алекс Грозданов, както и Александър Николов и Симеон Николов.

